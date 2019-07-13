Gazze sınırında 55 Filistinli yaralandı

Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahale sırasında 55 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 55 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 33'ü gerçek mermiyle olmak üzere 55 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.