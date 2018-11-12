Gazze'de dün gece yaşananlar yeni bir savaşın habercisi değil

Yediot Ahronot gazetesinde analist Roni Shaked, ordunun, dünkü "özel operasyonun" üst düzey Kassam komutanına suikast düzenlemek ya da kaçırmak için değil, "İsrail'in güvenliğini güçlendirmek" için tasarlandığı yönündeki açıklamasının çok önemli olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, dünkü "özel operasyonun" üst düzey Kassam komutanına suikast düzenlemek ya da kaçırmak için değil, "İsrail'in güvenliğini güçlendirmek" için tasarlandığını ileri sürdü.

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - İsrail askerlerinin, dün akşam sınırı geçerek abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırının nedeni gizemini korurken, bu saldırının yeni bir savaşın habercisi olmadığı yorumları yapılıyor.

İsrail'in sık sık istihbari amaçlar ile Gazze'ye sızdığını dile getiren Isakharov, bu seferki sızma olayının ise Hamas tarafından fark edildiğini söyledi.

Gazze'ye giren İsrail askeri birliğinin görevine ilişkin ise Isakharov, "Muhtemelen istihbarat amaçlı bir görevdi. Ancak durumun Hamas kuvvetlerince fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli ile 1 İsrailli hayatını kaybetti." dedi.

Isakharov, "Gece yarısı sonrasından bu yana Gazze'den İsrail tarafına roket atılmadığına göre Hamas mesajı almış gibi görünüyor. İsrail ve Hamas'ın, durumun savaşa sürüklenmemesi için ortak çıkarları olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İsrail, saldırının ardından verdiği mesajla ateşkes çabalarını sabote etmek istemediğini açıkça gösteriyor." diyen Shaked, İsrail'in, bu açıklamasıyla, oyunun kurallarını değiştirmediğini ileri sürerek, "İki taraf da savaş değil ateşkes istiyor." ifadesini kullandı.

Analist Shaked de bu yöndeki değerlendirmesinde, "İsrail ordusu, biz bilmesek de, bu tür istihbarat görevini sıklıkla yapıyor. Ama bu sefer Gazze'ye girişinde çatışma yaşandığından dolayı olaydan haberdar olduk." diyerek, hedefin muhtemelen bir dinleme cihazı yerleştirme veya benzer bir görev olduğunu, ancak açıkça bir kaçırma veya öldürme gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

- "Saldırı için Netanyahu'nun Paris'te olmasından istifade edildiği iddiaları, boş söz"

İsrailli iki analist de "Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Hamas'a darbe vurmak için Netanyahu'nun Paris'te olmasından istifade ettiği" şeklindeki analizlerin doğru olmadığı konusunda hemfikir.

Shaked, "Liberman'ın Netanyahu'nun ülke dışında olmasından istifade ettiği gibi analizler, boş söz. Saldırı düzenleme kararları, tek başına Savunma Bakanlığı tarafından alınmıyor." ifadelerini kullandı.

Isakharov da bu iddiaların "anlamsız" olduğunu belirterek, söz konusu operasyonun "rutin" olduğunu, bunlar için olağanüstü kararlara ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.