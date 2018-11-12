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Gazze'de dün gece yaşananlar yeni bir savaşın habercisi değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

Yediot Ahronot gazetesinde analist Roni Shaked: "İsrail saldırının ardından verdiği mesajla ateşkes çabalarını sabote etmek istemediğini açıkça gösteriyor" -Walla haber sitesinden Arap uzmanı Avi Isakharov: "Gazze'ye yeni bir savaşın açılması ne İsrail'in ne de Hamas'ın çıkarına. Bunu her iki taraf da yaptıkları açıklamalarla belli ediyor"

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - İsrail askerlerinin, dün akşam sınırı geçerek abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırının nedeni gizemini korurken, bu saldırının yeni bir savaşın habercisi olmadığı yorumları yapılıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde dün akşam düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı. Çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin de öldüğü açıklandı.

Gazze'de yaşanan bu gerginliğin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını yarıda keserek ülkesine döndü.

İsrail ordusu, dünkü "özel operasyonun" üst düzey Kassam komutanına suikast düzenlemek ya da kaçırmak için değil, "İsrail'in güvenliğini güçlendirmek" için tasarlandığını ileri sürdü.

- "İsrail ateşkes çabalarını sabote etmek istemiyor"

AA'ya konuşan İsrailli analistler, Tel Aviv yönetiminin saldırının ardından yaptığı açıklamalarla "ateşkes çabalarını sabote etmek" istemediği yönünde mesaj vermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Yediot Ahronot gazetesinde analist Roni Shaked, ordunun, dünkü "özel operasyonun" üst düzey Kassam komutanına suikast düzenlemek ya da kaçırmak için değil, "İsrail'in güvenliğini güçlendirmek" için tasarlandığı yönündeki açıklamasının çok önemli olduğunu söyledi.

"İsrail, saldırının ardından verdiği mesajla ateşkes çabalarını sabote etmek istemediğini açıkça gösteriyor." diyen Shaked, İsrail'in, bu açıklamasıyla, oyunun kurallarını değiştirmediğini ileri sürerek, "İki taraf da savaş değil ateşkes istiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde uzman Avi Isakharov da benzer değerlendirmede bulunarak, ordunun verdiği mesajın "İsrail'in ateşkes çabalarını bozmak istemediği" yönünde olduğunu belirtti.

Isakharov, "Gece yarısı sonrasından bu yana Gazze'den İsrail tarafına roket atılmadığına göre Hamas mesajı almış gibi görünüyor. İsrail ve Hamas'ın, durumun savaşa sürüklenmemesi için ortak çıkarları olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye giren İsrail askeri birliğinin görevine ilişkin ise Isakharov, "Muhtemelen istihbarat amaçlı bir görevdi. Ancak durumun Hamas kuvvetlerince fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli ile 1 İsrailli hayatını kaybetti." dedi.

İsrail'in sık sık istihbari amaçlar ile Gazze'ye sızdığını dile getiren Isakharov, bu seferki sızma olayının ise Hamas tarafından fark edildiğini söyledi.

Analist Shaked de bu yöndeki değerlendirmesinde, "İsrail ordusu, biz bilmesek de, bu tür istihbarat görevini sıklıkla yapıyor. Ama bu sefer Gazze'ye girişinde çatışma yaşandığından dolayı olaydan haberdar olduk." diyerek, hedefin muhtemelen bir dinleme cihazı yerleştirme veya benzer bir görev olduğunu, ancak açıkça bir kaçırma veya öldürme gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

- "Saldırı için Netanyahu'nun Paris'te olmasından istifade edildiği iddiaları, boş söz"

İsrailli iki analist de "Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Hamas'a darbe vurmak için Netanyahu'nun Paris'te olmasından istifade ettiği" şeklindeki analizlerin doğru olmadığı konusunda hemfikir.

Shaked, "Liberman'ın Netanyahu'nun ülke dışında olmasından istifade ettiği gibi analizler, boş söz. Saldırı düzenleme kararları, tek başına Savunma Bakanlığı tarafından alınmıyor." ifadelerini kullandı.

Isakharov da bu iddiaların "anlamsız" olduğunu belirterek, söz konusu operasyonun "rutin" olduğunu, bunlar için olağanüstü kararlara ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

- Dün gece yaşananlar Gazze'ye yeni bir savaşın habercisi değil

Isakharov ve Shaked, İsrail'in dün gece Gazze'ye girmesi ve ardından yaşananların Gazze'ye yeni bir savaşın habercisi olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşünüyor.

Konuyla ilgili görüşünü dile getiren Isakharov, "Gazze'ye yeni bir savaşın açılması ne İsrail'in ne de Hamas'ın çıkarına. Bunu her iki taraf da yaptıkları açıklamalarla belli ediyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik tutumu konusunda net bir stratejisi bulunmadığını kaydeden Shaked, bu operasyonun son olmayacağını, "gelecekte başka operasyonların da yapabileceğini" düşündüğünü dile getirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'in dün akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girme amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Olayın nasıl yaşandığına ilişkin "bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girdiği" bilgisi paylaşılan açıklamada, Kassam Tugayları'na bağlı emniyet güçlerinin durumu fark etmesi üzerine Nur Bereke'nin komutanlığında birkaç kişinin bölgeye gittiği ve ardından çatışma çıktığı belirtilmişti.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında ayrıca, "İsrail'in Gazze'ye girişi özellikle komutan Nur Bereke'ye suikast niyeti taşımıyordu. Bu büyük bir saldırı planıydı ve kartları karma amacı bulunuyordu." ifadeleri kullanılmıştı.

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