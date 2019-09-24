Gazze'de hurma hasadı başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hurma hasadı dönemi başladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde hurma hasadı sezonu onlarca çiftçi ve resmi yetkilinin katılımı ile başlarken, İsrail'in hurma ihracatına izin vermemesi sebebiyle çiftçiler zarara uğruyor.

AA muhabirine konuşan Gazze Tarım Bakanı Yardımcısı İbrahim el-Kudra, İsrail ablukası nedeniyle karşılaşılan büyük zorlukların gölgesinde hurma hasadı döneminin açıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de yetişen hurmaların Batı Şeria pazarına gönderilmesini ya da dışarıya ihraç edilmesini yasaklaması sebebiyle fiyatların düştüğünü ve çiftçilerin zarar ettiğini anlatan Kudra, Gazze'de 11 bin dönüm hurma bahçesi olduğunu vurguladı.

Kudra, Gazze'de yetişen hurmaların yüzde 97'sinin "El-Hayyani" cinsi, geri kalanının ise "el-Berhi" ve "Bin el-Ayş" cinsi olduğu bilgisini paylaştı.

Hurma üreten çiftçilerden Semur Umra da Gazze'de bu sene rekoltenin yüksek olduğunu ancak İsrail'in ihracat kısıtlamasının çiftçilere ve hurma ziraatine büyük zarar verdiğini kaydetti.