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Gazze'de otizmli çocuklara yüzmeyle tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Gazze'de düzenlenen yaz kampı kapsamında otizmli çocuklar yüzmeyle tedavi ediliyor - Havuzda görevli uzmanlardan Rim Carur: "Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı fikri Gazze'de ilk kez uygulanıyor. Büyük bir başarı kaydedildi" "Yaz kampı ayrıca her daim çocuklarıyla ilgilenen ve onlara her işlerinde refakat etmek zorunda olan annelere de biraz rahatlama fırsatı sunmayı hedefliyor" - 9 yaşındaki otizmli Ahmed el-Benna'nın annesi Rana Ebu el-Fevl: "Otizmli çocukların tedavisi için önemi göz önüne alındığında Gazze'deki hidroterapi merkezlerinin geliştirilmesi gerekiyor"

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail ablukası altındaki Gazze'de otistik çocuklar için ilk kez düzenlenen yaz kampında yüzmeyle tedavi yöntemi uygulanıyor.

Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Gazze'deki Yunus Su Sporları Kulübünde düzenlenen yaz kampına yaklaşık 20 otizmli çocuk katılıyor.

Eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar yine sosyal hizmet uzmanlarının gözetiminde bazı su oyunlarına katılıyor.

- Çocuklar hem tedavi oluyor hem eğleniyor

Programa ilişkin AA muhabirine bilgi veren gözetmen Rim Carur, "Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı fikri Gazze'de ilk kez uygulanıyor. Büyük bir başarı kaydedildi. Çocuklar yüzerken rutin çevrelerinden sıyrılarak hem tedavi oluyor hem de eğleniyor." dedi.

Hidroterapinin otizmli çocukların tedavisinde kullanılan küresel bir yöntem olduğunu söyleyen Carur, suyun hareket eden kasları güçlendirmek ya da zayıf kasları harekete geçirmeye yardımcı olan bir yöntem olarak kullanıldığını belirtti.

Carur, yüzmenin çocukların bilişsel ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu, kalp ve damarlar başta olmak üzere vücuttaki çeşitli sistemleri güçlendirdiğini dile getirdi.

Çocukların yüzme havuzunda kendilerini güvende hissettiğini ve böylece suyun içinde ya da dışında bağımsız hareket etmeleri konusunda daha cesur davrandıklarını aktaran Carur, bu yöntemin ayrıca bazı çocukların nefeslerini düzenlemesine ve telaffuzlarını geliştirmesine yardımcı olduğunun gözlemlendiğini kaydetti.

- Çocukların yakınları için de dinlenme fırsatı

Carur, etkinlikten çocukların yanı sıra yakınlarının da faydalandığına işaret ederek, "Yaz kampı ayrıca her daim çocuklarıyla ilgilenen ve onlara her işlerinde refakat etmek zorunda olan annelere de biraz rahatlama fırsatı sunmayı hedefliyor." diye konuştu.

Filistinli uzman, çocuklara yeni beceriler kazandırabilmek adına gelecek dönemlerde de yüzme kampları düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

- Hidroterapinin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Ahmed el-Benna'nın annesi Rana Ebu el-Fevl, yüzme terapisinin en az topikal, doğal ve dilsel terapi kadar otistik çocuklara iyi geldiğini, bu nedenle yaz kampını işitir işitmez oğlunu kaydettirdiğini belirtti.

Oğlu Ahmed'in El-Makasıd Hastanesi ile Kudüs'teki Prenses Besme Merkezinde tedavisinin sürdüğünü aktaran Ebu el-Fevl, "Doktorlar, sağlık durumu nedeniyle oğlumun hayata tutunmasının zor olduğunu söylemişti. Ancak yüzme tedavisinden sonra hareket etmeye başladı, çenesini oynatamazken şimdi yemek yiyebiliyor." dedi.

Filistinli anne, konuşamayan bazı otistik çocukların topikal, doğal ve dilsel terapinin yanı sıra hidroterapi sayesinde konuşmaya başladıklarını aktardı.

Ebu el-Fevl, "Otizmli çocukların tedavisi için önemi göz önüne alındığında Gazze'deki hidroterapi merkezlerinin geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Gazze otizim yüzme

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