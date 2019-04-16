Gazze'de tekerlekli sandalye kadın basketbol turnuvası

Gazze'deki tekerlekli sandalye kadın basketbol takımları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) projesi kapsamında düzenlenen şampiyonada mücadele etti.

Gazze kentindeki Es-Selam Kulübünün sahasında gerçekleşen bir günlük turnuvaya tekerlekli sandalye kadın basketbol takımları "Es-Selam", "El-Farisat", "El-Cezira" ve "El-Hilal" katıldı.

Son maçta El-Farisat'ı 18-10 mağlup eden Es-Selam takımı, turnuvanın birincisi oldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Gazze Temsilcisi Vudyan Şeas, UNDP'nin engelli gençleri çok önemsediğini, çeşitli spor faaliyetleri yoluyla onlara destek vermek istediğini söyledi.

Şeas, UNDP'nin Gazze projesinin, Batı Şeria ve Gazze takımlarını bir araya getirecek maçlar düzenleyerek Filistin ulusal birliğini güçlendirme hedefinin de bulunduğunu dile getirdi.

