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Gazze'deki 3 bakanlıktan "maaş ve yardım" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 23:05 | Son Güncelleme

Gazze'deki Maliye, Sosyal Kalkınma ve Çalışma bakanlıkları, memurlara kısmi ödeme ve bölge sakinlerine yönelik bir dizi maddi yardım yapılacağını duyurdu

Gazze Şeridi'ndeki Maliye, Sosyal Kalkınma ve Çalışma bakanlıkları, memurların maaşlarının bir kısmının ödeneceği ve bölge sakinlerine yönelik bir dizi maddi yardım yapılacağını açıkladı.

Gazze'deki Maliye Bakan Yardımcısı Yusuf el-Keyali, Sosyal Kalkınma ve Çalışma bakanlıkları yardımcılarının da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki memurların geçen temmuz maaşlarının yaklaşık yüzde 60'ının yarın (çarşamba) ödeneceğini söyledi.

Sosyal Kalkınma Bakan yardımcısı Yusuf İbrahim de, Büyük Dönüş Yürüyüşü ile ablukanın kaldırılması faaliyetleri sırasında ağır yaralanan ve sakat kalanlar ile yakını şehit olmuş 5 bin ailenin her birine yaklaşık 200 dolar maddi destek yapılacağını duyurdu.

İbrahim ayrıca önümüzdeki günlerde, bakanlık tarafından tespit edilen dar gelirli 50 bin aileye, 100 dolar nakdi yardımda bulunulacağını belirtti.

Çalışma Bakan Yardımcısı Musa es-Semmak ise gelecek günlerde, 10 bin işçi ve üniversite mezunu için geçici çalışma programının başlatılacağını ifade ederek söz konusu çalışmanın bakanlıklarla koordinasyon içinde yürütüleceğini aktardı.

Gazze'de, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çalışmalarının sonuç getirmemesi nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Haziran 2007'de Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine Hamas yaklaşık 40 bin memur atamıştı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet kurumları ve bakanlıklarda 2007'de yönetimi devralan Hamas'ın atadığı memurlar çalışıyor. Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili şekilde ödüyor.

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