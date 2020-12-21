GBS hastalığı nedir? GBS hastalığı tedavisi nasıldır?

Toplumda 100 binde 1 ila 2 oranında rastlanan GBS hastalığı, kollarda, ellerde ve parmaklarda simetrik olarak hissedilmeye başlayan karıncalanma ve uyuşukluk ile karakterizedir. Tedavisi mümkün olan bu hastalıkta, hastaların yarısı tamamen iyileşir.

GBS HASTALIĞI NEDİR?

Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma hissiyle başlayan ve dört hafta içerisinde maksimum bir ilerleme kaydeden GBS hastalığı, eğer acil müdahalede bulunulmazsa ölüme sebebiyet verebilmektedir. Peki, tam olarak GBS hastalığı nedir?

Guillain-Barré Sendromu’nun kısaltması olan ve halk arasında GBS olarak bilinen hastalık, nörolojik kaynaklıdır ve tedavisi mümkündür. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara oranla 1 buçuk kat daha fazladır. Nadir görülen bu hastalıktan muzdarip olan kişilerde, bağışıklık sistemi bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi sinir sistemine saldırmaktadır. Kol ve bacakların uç kısımlarında simetrik olarak hissedilmeye başlayan uyuşma ve karıncalanma hissi ile kendini belli eder.

Hızla yayılan ve bir aylık bir süre içerisinde en yüksek seviyeye ulaşan hastalıkta bazen ilk zamanlarda güçsüzlük hissedilse de bu his en çok hastalığın ilerleyen safhalarında görülür. Hastalığın ilerlemesinin ardından kişide, solunum ve yutma zorluğu ile birlikte yüz felci görülebilir. Kol ve bacaklarda görülen uyuşukluk ve güçsüzlük bölgesel olarak ilerleyebilir. Hastalık en üst safhaya ulaştığında ise, hastaların yüzde 50’si yürüme yetisini kaybederken, solunum desteğine ihtiyaç duyanların oranı 3’te 1 olarak tespit edilmiştir. Tüm bu belirtiler sadece 4 hafta gibi bir sürede kendini gösterdiği için acil şekilde bir hekime başvurmalı ve zaman geçirmeden tedaviye başlanmalıdır.