Gebe kalamamanızın sebebi bu olabilir! Sperm genetiği, en az kadın yumurtası kadar önemli

Konu ile ilgili Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, önemli noktalara değindi.

SPREMİN DNA HASARI ÖLÇÜLEBİLİYOR

Yakın geçmişe kadar, erkekte kısırlık incelemesi sadece sperm sayısı ve hareketleri olarak değerlendiriliyordu. Son zamanlarda spermlerin DNA’larındaki hasarı da ortaya koyan teknikler ortaya çıktı. Doç. Dr. Emre Pabuçcu, belirli sayıda sperm hücresinin özel boyama - işaretleme tekniği ile DNA’larındaki hasarının tespitinin yapılabildiğine dikkat çekerek genel olarak, sayı ve hareket bozukluğu olanlarda genetik hasar da saptanabildiğini ve değerleri normale yakın kişilerde de spermlerin DNA’larının bozuk olabileceğini belirtti.

Pabuçcu, konu ile ilgili açıklamalarına devam etti:

BU HASTALIĞA SAHİP OLANLAR, DİKKAT!

Sperm genetiğinde birçok nedenden dolayı hasarlanma olabilir. Bunların arasında; sigara içimi özellikle de günlük 10 adetten fazla, varikosel dediğimiz testis damarlarındaki şişlik durumu, geçirilmiş ameliyatlar, uzun süreli ilaç kullanımı, çocuklukta geçirilmiş ateşli hastalıklar, kabakulak öyküsü, kanser nedeniyle radyasyon veya ilaca maruz kalmak başlıca nedenler olarak sayılabilir. Öyküsünde hiçbir şey olmayan ancak sperm genetik hasarı fazla birçok erkek de var.