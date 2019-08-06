KADIN

Gebe kalamayanlara aşılama müjdesi!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 06.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek, İnfertilite (Kısırlık) Uzmanı Op. Dr. Ozan Turgut, doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin aşılama tedavisiyle çocuk sahibi olabileceğinin müjdesini verdi.

Gebe kalamayanlara aşılama müjdesi!

Aşılama tedavisinin genç hastalarda daha etkili olduğunu ifade eden Op. Dr. Ozan Turgut, 'Uzun süre gebe kalamayanlara uyguladığımız basit, etkili ve tüp bebek tedavisine göre oldukça ekonomik bir yöntem olan aşılamada; erkeğin sperm hücreleri alınıp, özel bir işlemden geçirilip, güçlendirilerek kadının rahminin içine verilmektedir. Aşılamayı; yumurtlama problemi olan kadınlarda, sperm sayı ve hareket azlığında ve açıklanamayan infertilite durumlarında uygulamaktayız.

sperm

Aşılama yöntemi, anestezi gerektirmeyen ağrısız bir yöntemdir. Aşılama tedavisi her bir aşılama için yüzde 15-20 gebelik başarısını arttırmaktadır ve ikinci aşılamada da bu oran yüzde 30-40 gibi yüksek değerlere çıkmaktadır. Bu şans, uygulama sayısı arttıkça daha da artmaktadır. Aşılama tedavisi, 40 yaş altı kadınlarda daha etkili bir tedavi olduğundan, vakit kaybetmeden tedaviye başlanması önem arz etmektedir' dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hamilelik aşılama

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