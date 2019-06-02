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Gebe kalmada problemler yaşıyorsanız dikkat! Hastalığınız Hashimoto Tiroiditi olabilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 02.06.2019 08:26 | Son Güncelleme

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları kabızlık adet düzensizlikleri, saç dökülmesi gebe kalmada problemler, depresyon nabızda yavaşlama gibi şikayetlerden biri veya birkaçı varsa kişide ’Hashimoto Tiroiditi’ hastalığı olabileceğini söyledi.

Gebe kalmada problemler yaşıyorsanız dikkat! Hastalığınız Hashimoto Tiroiditi olabilir

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, gebe kalmada problemler yaşanıyorsa kişide Hashimoto Tiroiditi hastalığı olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Koyuncu, Hashimoto Tiroiditinin halk arasında guatr diye bilinen tiroid bezinin bir hastalığı olduğuna değinerek "Bu hastalıkta vücut, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok etmektedir. Sonuç olarak metabolizmamız için önemli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir” dedi.

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GENELDE ORTA YAŞ KADINLARDA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Koyuncu, genelde orta yaş kadınlarda görüldüğünü belirterek "Dışarıdan fazla iyot alınması da bu tanıya sebep olabilmektedir. Radyasyona maruz kalmakta suçlanmaktadır. Genelde orta yaş bayanlar da görülür. Hastalıkta hipotiroidi gelişmektedir ve bu durumun tedavisi yapılmalıdır. Hipotiroidi artık tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemeyecek duruma geldiğinde tiroid hormonları olan T3 ve T4 seviyelerinin düşmesi ve TSH seviyesinin yükselmesi ile olmaktadır. Hastalara dışardan tiroid hormonu verilmelidir. Hamilelik döneminde hormon ihtiyacı artacaktır. Bu durumda aylık hormon seviyelerine bakılmalıdır. Gebelikte eğer hormon seviyeleri normal olmazsa bebeğin gelişimi bozulacağı gibi doğumdan sonrada ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Basit bir kan tetkikiyle tanısı konulabilen ve toplumda gerçekten çok görülen bu hastalık basit önlemlerle kişiye zarar vermeden tedavi edilebilmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hashimoto Tiroiditi Hashimoto Tiroiditi gebeliğe etkisi

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