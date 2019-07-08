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Gebe okulu yüzüncü mezununu verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Bursa Özel Hayat Hastanesi tarafından 4 dönemdir düzenlenen “gebe okulu” eğitim programı 100’ncü mezununu verdi.Özel Hayat Hastanesi’nin düzenlediği “gebe okulu” eğitim programının dördüncü dönemi sona erdi.Eğitimleri 3 hafta süren yeni anne adayları ile tecrübeli anneler bir arada tecrübe paylaşımında bulunurken, anne adaylarının hamilelikleri süresince karşılaştıkları sorunların çözümü, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar, psikolojik değişimler ve doğru emzirme gibi önemli konuların eğitimleri uzman hekimler tarafından verildi.3 hafta süren eğitim programında bugüne kadar 100 anne adayı, süreci başarıyla tamamlayarak, sertifikalarına kavuştu.Anneler, gebe okulunda aldıkları nazarî ve pratik eğitimlerin yanı sıra gebe pilatesi ve yogası sayesinde daha kolay bir doğum süreci geçirdiklerini belirterek, verilen bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Gebe okulu yüzüncü mezununu verdi

Bursa Özel Hayat Hastanesi tarafından 4 dönemdir düzenlenen “gebe okulu” eğitim programı 100’ncü mezununu verdi.
Özel Hayat Hastanesi’nin düzenlediği “gebe okulu” eğitim programının dördüncü dönemi sona erdi.
Eğitimleri 3 hafta süren yeni anne adayları ile tecrübeli anneler bir arada tecrübe paylaşımında bulunurken, anne adaylarının hamilelikleri süresince karşılaştıkları sorunların çözümü, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar, psikolojik değişimler ve doğru emzirme gibi önemli konuların eğitimleri uzman hekimler tarafından verildi.
3 hafta süren eğitim programında bugüne kadar 100 anne adayı, süreci başarıyla tamamlayarak, sertifikalarına kavuştu.
Anneler, gebe okulunda aldıkları nazarî ve pratik eğitimlerin yanı sıra gebe pilatesi ve yogası sayesinde daha kolay bir doğum süreci geçirdiklerini belirterek, verilen bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

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