Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelerde mide yanmasını yatıştıracak 12 öneri hakkında şu bilgileri verdi:
AZ YİYİN
Eğer mide bulantılarınız varsa az miktarda yemek çok sorun olmayacaktır ama iştahınız yerindeyse emin olun bu çok kolay değildir. Mide yanmasından kurtulmak istiyorsanız, günde 3 öğün yerine 5-6 öğün yemeli ve miktarı azaltmalısınız.
YAVAŞ OLUN
Atıştırmak, üstelik bunu hızlı yapmak hem mide yanmasına hem de sindirim bozukluğuna yol açar. Gevşemeye ve yediğinizden zevk almaya çalışın. Bu aynı zamanda aşırı yemenizin de önüne geçer.
SIVIYI YUDUMLAYIN
Su ve süt gibi sıvıları öğün arasında tüketmeye çalışın. Yemek yerken sıvıları yudumlayarak tüketin.
ÖĞÜNLERDEN SONRA YATMAYIN
Yemeklerden sonra, hafif bir yürüyüş, ufak tefek ev işleri veya dik durarak kitap okumak iyi bir seçenektir. Kesinlikle yatmayın, uzanmayın.
KESİNLİKLE YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEYİN
Yatmadan hemen önce yenen kuvvetli bir öğün mide yanmasına davetiye çıkarır. Yatmadan 3 saat önce yemek yemenin sonlanması gerekir. Sıvı alımını da bir iki saat önce kesmek gerekir.
YATARKEN...
Gece başınız, göğsün üst bölümünden daha yukarda bir seviyede olsun. Takoz şeklindeki yastıklar vücudunuzun üst kısmını hafif yüksekte tutarak, mide asidinin yukarı çıkmasına engel olur.
TETİKLEYİCİLERİ TANIYIN
Kadından kadına değişmekle beraber limon, kahve, çikolata mide yanmasını davet eder. Baharatlı gıdalar da mide yanmasını tetikleyebilir.
BOL KESİMLİ GİYSİLER GİYİN
Dar ve sizi sıkan giysiler, basınç artışıyla reflünüzü azdıracaktır. Üzerinize uygun ve rahat kesimli giysiler bu soruna neden olmaz.
ZENCEFİL
Zencefille ilgili bilimsel bir veri olmamasına rağmen, zencefilli şeker ve sakız mide yanmasına iyi gelebilir.
ANTİASİDLERİ DÜŞÜNÜN
Yaşam tarzını değiştirmenize rağmen, yanmalar devam ediyorsa çözüm antiasitler olabilir.
Kalsiyum ya da mağnezyum içeren antiasidler gebelikte güvenle kullanılabilir.
Ama kabızlığa neden olabildiği için aliminyum içerenlerden kaçınmanız gerekir.
Soda tüketmek iyi bir seçenek olabilir ama şişkinlik yapabileceğini unutmamak gerekir.
H2 BLOKLAYICILAR
Eğer antiasitler (asit gidericiler) işe yaramıyorsa, daha ciddi alternatifleridüşünmek gerekir. İlk opsiyon bir H2 bloklayıcı olacaktır. (Zantac vb) Bu ilaçların da gebelikte kullanımı uygundur ama reçete ile ve doktorunuz önerirse kullanılabilirler.
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