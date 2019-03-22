Gebeliğinizi daha konforlu geçirmek için ister akupunktur, ister...

Hayatınızın en özel dönemini çekilmez kılabilen hamilelik şikayetlerini en aza indiren hatta tamamen sona erdirebilen akupunkturun güvenilir bir tedavi metodu olduğuna dikkat çeken Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Koray Özbay, gebelikte akupunktur ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. HEM ANNE-BEBEK İÇİN GÜVENLİ, HEM DE ŞİKAYETLERİ AZALTIYOR Gebelikte karşılaşılan şikayetlerin bazılarında ilaç tedavisi gerekli olabileceği gibi birçok durumda da akupunkturdan destek alınabilir. Uygun durumlarda neredeyse 5 bin yıllık bir geçmişi olan akupunktur tedavisinden de fayda görülebilir. Yapılan araştırmalar, doğru ellerde yapılan akupunktur tedavisinin gebelikte bebeğe ve anneye hiçbir zarar vermediğini göstermektedir. Batı tıbbının bize sağladığı olanaklardan, ilaçlardan tabi ki yararlanmalıyız ancak akupunktur tedavisinin, ilgili şikayetleri azaltmada veya iyileştirmede büyük bir faydası olabileceği de bilinmelidir. BAŞ AĞRISI VE KRAMPLARA DA İYİ GELİYOR

Akupunktur tedavisi bilindiği üzere çok küçük ve ince iğnelerle vücudun çeşitli bölgelerine yapılmaktadır. Tedavi sırasında ağrı hissi olmamakta ya da uygulanan bölgeye göre minimal düzeyde görülmekte ve akabinde hemen geçmektedir. Hiçbir ilaç veya katkı maddesi içermediği için son derece güvenli bir tedavi yöntemidir. Şikayetler not edilip, gerekli muayeneler yapıldıktan sonra kişiye özel akupunktur reçetesi hazırlanır. Bu reçetede tedavinin uygulanacağı noktalar mevcuttur. Tedavi süresi çoğunlukla 15-25 dakikadır. Tedavi sırasında vücudunuzda büyük bir rahatlama ve hafif uyku hissi olacaktır. Bazı durumlarda tedavinin etkileri hemen görülebilir, bazen de zamana yayılıp kademeli şekilde etki gösterir. Her tedavi seansında şikayetleriniz tekrar değerlendirilir, vücudunuzun dinamiklerine bağlı olarak tedaviniz aynı şekilde devam edebileceği gibi bazı noktalar çıkarılıp bazıları eklenebilir. Akupunktur, özünde vücudun tamamına hitap etmektedir. Bunun için hedefe yönelik tedavi reçeteleri düzenlenebilir; ancak esas amaç vücudun regülasyonudur. Bu tedavide bir bakıma vücudun dengelenmesi yapılır; iyi bir denge sağlandığında ise birçok şikayet düzelecektir. Akupunktur tek bir şikayete yönelik olarak düşünülmemeli, bütüncül bir yaklaşım olduğu bilinmelidir. Bu destekleyici tedavi yöntemi sayesinde gebeliğe özgü sindirim sistemi sorunlarından, uykusuzluk, baş ağrıları, kas krampları ve ağrılarından da kurtulabilirsiniz. Gebeliğinizi daha konforlu bir şekilde, keyifle geçirmenize oldukça faydalı olacak diğer öneriler ise şu şekilde sıralanabilir: