Gebelik döneminde aşı yaptırabilir miyim?

Aşılamadaki amaç; annenin bu hastalıklara yakalanması durumunda bebeklerde oluşabilecek konjenital anomali (doğuştan sakatlık), nörolojik sekel, ölü doğum, erken doğum ya da gelişme geriliği gibi ciddi hasarları engellemektir..

GEBELİKTE AŞI PROGRAMI

Tetanos aşısı: Tetanos mikrobu; temiz olmayan kirli/paslı ortamlarda, toprakta vs. bulunan ve öldürücü olabilen bir mikroptur. Aslında gebeliğin her döneminde rahatça yapılabilmekle birlikte tercihen 5. ve 6. aylarda birer doz olarak yani gebelik içerisinde toplam 2 doz yapılır.

İkinci dozdan 6 ay sonra bir doz ve sonra da birer yıl arayla 2 doz daha yapılarak toplam 5 dozda aşı tamamlanır. Böylece tetanos hastalığına karşı 10 yıllık koruyuculuk sağlanmış olur. 10 yıl içinde bu aşıyı olmuş olan gebelerin tek doz aşı olması yeterlidir.

Grip aşısı: Grip aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından gebelikte yaptırılması önerilen aşılar olup, özellikle grip hastalığının sık görüldüğü sonbahar/kış aylarında ya da salgın dönemlerinde ve henüz hastalanmamış gebelere tek doz olarak uygulanır.