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Gebelik döneminde aşı yaptırabilir miyim?

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
GEBELİK HABERLERİ  | 22.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

Gebelik döneminde canlı aktif virüs aşıları fetus sağlığı açısından zararlıdır. Ancak ölü virüs/bakteri aşıları ya da bu mikropların salgıladığı toksinlerden oluşan aşılar gebelikte ihtiyaç durumuna göre yapılabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, “Gebelik döneminde aşı yaptırabilir miyim?” sorusunu en ince ayrıntısına kadar madde madde bizler için açıkladı.

Gebelik döneminde aşı yaptırabilir miyim?

Aşılamadaki amaç; annenin bu hastalıklara yakalanması durumunda bebeklerde oluşabilecek konjenital anomali (doğuştan sakatlık), nörolojik sekel, ölü doğum, erken doğum ya da gelişme geriliği gibi ciddi hasarları engellemektir..

GEBELİKTE AŞI PROGRAMI

Tetanos aşısı: Tetanos mikrobu; temiz olmayan kirli/paslı ortamlarda, toprakta vs. bulunan ve öldürücü olabilen bir mikroptur. Aslında gebeliğin her döneminde rahatça yapılabilmekle birlikte tercihen 5. ve 6. aylarda birer doz olarak yani gebelik içerisinde toplam 2 doz yapılır.

İkinci dozdan 6 ay sonra bir doz ve sonra da birer yıl arayla 2 doz daha yapılarak toplam 5 dozda aşı tamamlanır. Böylece tetanos hastalığına karşı 10 yıllık koruyuculuk sağlanmış olur. 10 yıl içinde bu aşıyı olmuş olan gebelerin tek doz aşı olması yeterlidir.

Grip aşısı: Grip aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından gebelikte yaptırılması önerilen aşılar olup, özellikle grip hastalığının sık görüldüğü sonbahar/kış aylarında ya da salgın dönemlerinde ve henüz hastalanmamış gebelere tek doz olarak uygulanır.

Anne ya da bebeğe herhangi bir zararı bulunmayan bu aşının gebeliğin herhangi bir döneminde yapılması sakıncalı olmamakla birlikte tercihen ilk 3 aydan sonra planlanır.

Bu 2 aşı dışında gebelikte bazı özel durumlarda yapılması gereken aşılar da olup bunlar;

Hepatit B aşısı: Eşinde Hepatit B hastalığı/taşıyıcılığı bulunan kadınlara eğer daha önce aşılanmadılarsa ya da daha önce Hepatit B hastalığı geçirmedilerse, normal aşı takvimine uygun bir şekilde gebelikte mutlaka aşı yapılmalıdır.

Anne hepatit B taşıyıcıysa o zaman da bebeğe doğar doğmaz Hepatit B aşısı ve ilk 12 saat içinde de hepatit serumu uygulanır.

Meningokok (menenjit) aşısı: Özellikle bir salgın durumunda ya da riskli ülkelere seyahat durumunda gebelikte yapılabilecek aşılardandır

Hepatit aşısı: Yine salgın durumlarında ya da az gelişmiş riski yüksek ülkelere seyahat durumunda yapılır.

Kuduz aşısı: Gebelik içerisinde şüpheli bir hayvanla temas ya da ısırılma durumlarında mutlaka yapılması gereken ve bebeğe zararı olmayan bir aşıdır.
Gebelikte yapılması sakıncalı olan aşılar ise MMR (kızamık kızamıkçık kabakulak), su çiçeği ve verem aşılarıdır.

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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