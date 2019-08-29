Gebelik öncesi yapılması gerekenler

Bebeğin organları anne hamile olduğunu bile anlamadan; hamileliğin ilk 4 haftasında oluşur. Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, hamilelik öncesi neler yapılması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.
NE YAPMALI?
Hamilelik öncesi hergün 400 mcg folik asit içeren multi vitamin alın. Hamilelik öncesi ve erken dönem hamilelik süresinde hergün 400 mcg folik asit içeren multi vitamin alın çünkü bebeğin beyni, omuriliği bu dönemde gelişir.
Vitamin şişesini yeterli miktarda folik asit içerip içermediğini önlemek için almadan önce iyice inceleyin. Vitaminin doğal hali olan folik asiti içeren gıdalardan kullanın ve dengeli beslenin. Kahvaltılık gevrekler, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler ve portakal suyu tüketin.
HAMİLELİK ÖNCESİ CHECK-UP ÖNEMLİ!
Doktorunuz size hamileliğin sizi nasıl etkileyebileceğini anlatır, almakta olduğunuz ilaçları inceleyerek bağışıklık sisteminizin iyi olduğundan emin olur. Doktorunuz HIV veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kızamık-suçiçeği gibi bazı çocukluk hastalıklarına karşı bağışıklıklığınız konusunda test yaptırmanızı isteyebilir. Hamilelik öncesi bu testleri yaptırmanız önemli.
SAĞLIKLI BESLENİN
Her gün sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenirseniz, kendinizi hem daha iyi hissedersiniz hem de hamileliğinize doğru bir şekilde başlarsınız. Çok yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durun. Kafeini bırakın. Eğer fazla kilonuz varsa, hamile kalmaya çalışmadan önce kilo vermenizde fayda vardır. Eğer çok zayıf ise, biraz kilo alarak hamile kalmanızı kolaylaştırabilirsiniz.
Fazla mı yoksa az mı kilolu olduğunuz konusunda doktorunuz vücut kitle indeksi denilen bir formülden yararlanarak size yol gösterecektir. Egzersiz yaparak kilonuzu koruyabilir, fazla kilolarınızdan kurtulabilir, fit kalabilir ve stresinizi azaltabilirsiniz.
Eğer hiç egzersiz yapmıyorsanız, şimdi başlamak için iyi bir zaman olabilir. Doktorunuzla hangi egzersiz hareketlerinin sağlıklı ve faydalı oldukları konusunda görüşebilirsiniz.
SİGARAYI BIRAKIN HATTA İÇİLEN ORTAMLARDAN DA UZAK DURUN
Sigara içmek hamile kalmanızı zorlaştırıcı bir etki yapabilir. Hamileyken sigara içmek bebeğinizin ciddi sağlık problemlerine sahip olmasına neden olabilir. Araştırmalar sigara içmenin bebeğin gelişimini yavaşlattığını gösterir. Sigarayı bırakmanın en iyi vakti, hamile kalmadan evveldir. Eğer sigarayı bırakmada yardıma ihtiyacınız varsa, doktorunuzdan tavsiye alabilirsiniz. Pasif içicilik yani sigara içilen ortamlarda bulunmak da zararlıdır. Hamilelik öncesi ve sırasında bu gibi durumlardan kaçınınız.
ALKOL KULLANMAYIN
Alkolun hangi çeşidi olursa olsun bebeğinizi düşük, fiziksel ve mental problemlerle karşı karşıya bırakırsınız. Eğer alkolü bırakmada yardıma ihtiyacınız varsa, doktorunuzdan tavsiye alabilirsiniz.
ENFEKSİYON KAPMAKTAN KAÇININ
Bazı enfeksiyonlar gelişmekte olan bir bebeğe zarar verebilir. Ellerinizi sık sık yıkayınız. Güvenli olmayan yiyeceklerden uzak durunuz.
Et ve yumurtaları iyice pişirmeden yemeyin. Tüm sebze ve meyveleri yıkayın. Pastorize edilmemiş süt ürünlerinden uzak durun. Kedi kumundan uzak durun çünkü bunlarda enfeksiyona sebep olan ve toksoplazma denilen bir çeşit parazit bulunabilir. Bu enfeksiyonlar bebeğe zarar verebilir.
Soğuk algınlığı veya yaygın çocukluk hastalığı olan çocuklara pek fazla yaklaşmamaya çalışın. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan kaçının. Eğer eşinizde bir çeşit hastalık varsa, o dönemde ilişkiden kaçının.
ZARARLI MADDE VE KİMYALSALLARDAN UZAK DURUN
Bazı temizlik malzemeleri, böcek ilaçları, çözücüler bebeğiniz için zararlı olabilir. Kimyasallardan ve boyalardan uzak durun.
DOKTORUNUZLA GÖRÜŞÜN
Doktorunuz sağlık geçmişiniz ve ailenizdeki fertlerin sağlık geçmişleri hakkında size sorular yöneltebilir. Bu verilerin ışığında bebeğinizin doğum kusuru olması ihtimaline karşın, bir genetik danışmanla görüşmeniz önerilebilir.
STRESTEN UZAK DURUN
Hamilelik öncesi, sırasında ve sonrasında stres sizin ve bebeğiniz için iyi değildir. Çok fazla stres erken doğum, bebeğin az kilolu doğması veya düşük gibi durumlara yol açabilir.
Baba adayının da sağlıklı olması gerektiği konusunu atlamayın. Hamile kalma şansınızı arttırabilmek için eşinizin kendine iyi bakması, egzersiz yapması, dengeli beslenmesi ve sigara içmemesi gereklidir.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
www.fatihsendag.com
Facebook: @profdrfatihsendag
Instagram: @prof.dr.fatihsendag
YouTube-Prof. Dr. Fatih Şendağ
Okuyucu Yorumları 0 yorum