Gebelik öncesi yapılması gerekenler

Doktorunuz size hamileliğin sizi nasıl etkileyebileceğini anlatır, almakta olduğunuz ilaçları inceleyerek bağışıklık sisteminizin iyi olduğundan emin olur. Doktorunuz HIV veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kızamık-suçiçeği gibi bazı çocukluk hastalıklarına karşı bağışıklıklığınız konusunda test yaptırmanızı isteyebilir. Hamilelik öncesi bu testleri yaptırmanız önemli.

Vitamin şişesini yeterli miktarda folik asit içerip içermediğini önlemek için almadan önce iyice inceleyin. Vitaminin doğal hali olan folik asiti içeren gıdalardan kullanın ve dengeli beslenin. Kahvaltılık gevrekler, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler ve portakal suyu tüketin.

Bebeğin organları anne hamile olduğunu bile anlamadan; hamileliğin ilk 4 haftasında oluşur. Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, hamilelik öncesi neler yapılması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

SAĞLIKLI BESLENİN

Her gün sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenirseniz, kendinizi hem daha iyi hissedersiniz hem de hamileliğinize doğru bir şekilde başlarsınız. Çok yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durun. Kafeini bırakın. Eğer fazla kilonuz varsa, hamile kalmaya çalışmadan önce kilo vermenizde fayda vardır. Eğer çok zayıf ise, biraz kilo alarak hamile kalmanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Fazla mı yoksa az mı kilolu olduğunuz konusunda doktorunuz vücut kitle indeksi denilen bir formülden yararlanarak size yol gösterecektir. Egzersiz yaparak kilonuzu koruyabilir, fazla kilolarınızdan kurtulabilir, fit kalabilir ve stresinizi azaltabilirsiniz.

Eğer hiç egzersiz yapmıyorsanız, şimdi başlamak için iyi bir zaman olabilir. Doktorunuzla hangi egzersiz hareketlerinin sağlıklı ve faydalı oldukları konusunda görüşebilirsiniz.

SİGARAYI BIRAKIN HATTA İÇİLEN ORTAMLARDAN DA UZAK DURUN

Sigara içmek hamile kalmanızı zorlaştırıcı bir etki yapabilir. Hamileyken sigara içmek bebeğinizin ciddi sağlık problemlerine sahip olmasına neden olabilir. Araştırmalar sigara içmenin bebeğin gelişimini yavaşlattığını gösterir. Sigarayı bırakmanın en iyi vakti, hamile kalmadan evveldir. Eğer sigarayı bırakmada yardıma ihtiyacınız varsa, doktorunuzdan tavsiye alabilirsiniz. Pasif içicilik yani sigara içilen ortamlarda bulunmak da zararlıdır. Hamilelik öncesi ve sırasında bu gibi durumlardan kaçınınız.