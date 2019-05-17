Gebelik sonrası karın sarkmasına dikkat

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Onurkan İdacı, “Karın ve bel bölgeleri her iki cinsiyette de vücudun en çok yağ depolayan ve en çok sarkma potansiyeline sahip alanlarıdır. Fazla kilolar öncelikle bu bölgelerde kendini belli eder. Kadınlarda ise gebelikten de olumsuz etkilendiği için plastik cerrahi uğraş alanında oldukça fazla yer işgal eden bir bölgedir. Ayrıca bel kalınlığının kronik hastalıklarla ve insan ömrüyle doğrudan alakalı olduğu düşünülmektedir. Bu da bölgeye olan yaklaşımın kozmetikle birlikte sağlık çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar” dedi.

Karın germe operasyonunun sarkmış olan karın derisinin çıkarılması ve gevşemiş olan karın kaslarının sıkılaştırılması prosedürlerini bir arada yapmaya olanak sağlayan oldukça verimli bir işlem olduğunu ifade eden Op.Dr. İdacı, “İhtiyaca göre tam ya da mini şekillerde planlanabilen işlem, genel anestezi altında yaklaşık bir buçuk saat kadar sürer. Göbek deliğinin üst seviyelerinden göbek altı çizgisine kadar olan sarkmış kısım, üzerinde olması muhtemel çatlaklarla beraber tamamen uzaklaştırılır. Deri altında kalan gevşek kas dokusu kendi üzerine dikilerek sıkılaştırılır, bu işlem karın içi organları ve yağ dokusunu içeri doğru iterek bel çevresini daraltır, böylece düz bir karın görüntüsü elde edilir. Operasyona mide üzeri ve bel bölgesine uygulanan lazer liposuction da eklendiğinde verimlilik son haddine ulaşır. Genellikle iki işlem bir arada uygulanır ve birbirini tamamlar” diye konuştu.