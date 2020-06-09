Gebelik sürecinde bu gıdalara dikkat!

Gebelikte doğru beslenme, özellikle bebeğin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önemlidir. Diyetisyen Mehtap Yakut, anne adayları için bu süreçte hangi gıdalardan, neden uzak durulması gerektiği hakkında bilgiler verdi. NE YEDİĞİNİZ KADAR NEYİ YEMEDİĞİNİZ DE ÖNEMLİ Kuşkusuz gebelik süreci, kadınlar için en özel dönemdir. Gebelikte ne yiyeceğinizi bilmek kadar neyi tüketmemeniz gerektiğini bilmek de elbette çok değerli. Çünkü birçok yiyecek özellikle bebeğin gelişimi açısından oldukça faydalıyken, bazıları ise sizi hasta ederek bebeği de olumsuz etkileyebilir. Şimdi bu gıdalara hep birlikte daha yakında bakalım. Az pişmiş veya çiğ gıdalar: Bu kategoriye giren başlıca ürünler et, yumurta ve balıktır. Az pişmiş et tüketmekten, anne adayında toksoplazma enfeksiyonuna neden olabildiği ve bu hastalık da doğum kusurları ve düşüğe yol açabildiği için gebelik süresince uzak durulması gerekmektedir. Çiğ veya az pişmiş yumurta ise salmonella bakterilerine yol açarak bağırsak enfeskiyonu ve bu yolla zehirlenmeye neden olabilmektedir. Çiğ balık da içerebildiği listeria enfeksiyonu nedeniyle zehirlenmeye sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca sakatat tüketilmesi de üzerinde bulunan bakteriler yüzünden önerilmemektedir.

Hazır ve paketli gıdalar: Bu tür ürünlerde raf ömrünü uzatmak ve bozulmasını engellemek adına koruyucu maddeler kullanılmaktadır. Normal bir insana da zarar verebilen bu maddeleri içeren paketli ürünler, gebelik dönemindeki hassasiyet nedeniyle daha da dikkat edilmesi ve uzak durulması gerekenler arasındadır. Alkollü ve kafeinli içecekler: Özellikle çay, kahve ve kolada yüksek miktarda bulunan kafeinin aşırı tüketimi hamilelikte düşük riskini artırabilmektedir. Bu yüzden günde 200mg’dan fazla tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca özellikle ilk 3 aydaki alkol tüketimi de bebeğinize uzun süreli zararlar verebilir. Özellikle bebeğinizde öğrenme zorluğu ve davranışsal problemlere yol açmaması adına alkolden uzak durmanız gerekmektedir. Yüksek cıva içeren ve kabuklu deniz ürünleri: Köpekbalığı ve kılıçbalığı ile uskumru ve bazı ton balığı türleri toksik ve zehirleyici özelliği olan cıva içerdiği için gebelerin uzak durması gereken deniz ürünleridir. Ayrıca az pişmiş ya da pişmemiş olarak tüketilen istiridye, karides ve midye gibi kabuklu deniz ürünleri de bu dönemde bakteri enfeksiyonlarından uzak durmak adına kaçınılması gerekenlerdendir.