KADIN

Gebelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 08.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, gebelikte cinsel ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Gebelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Gebelik sürecinde en çok merak edilenlerden bir tanesi de cinsel ilişkidir. Hamilelik sürecinde cinsel ilişkiye yönelik birçok doğru bilinen yanlışlar bulunmaktadır. Cinsel ilişkiden sadece riskli gebelik durumlarında kaçınılmalıdır. Sağlıklı gebeliğin bazı dönemlerinde cinsel ilişkiye girmek son derece normaldir. Sağlıklı bir gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek bazı riskler cinselliğin sınırlandırılmasına neden olabilir. Bu risklerin başında düşük, erken doğum, kanama ya da enfeksiyon gibi gebeliği ciddi biçimde etkileyen riskler gelmektedir. Özellikle gebeliğin başlangıcında anne adaylarının genital bölgelerinde kanamalar artabilir ya da rahim ağzı bölgesinde yumuşamalar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda da hamileliğin başında cinsel ilişkinin kısıtlanması söz konusu olabilmektedir.

Cinsel İlişkide Bebeğe Zarar Gelir Mi?

Yaygın kanının aksine sağlıklı bir hamilelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe herhangi bir zarar vermemektedir. Hamilelikte embriyo, rahim boşluğunda bir kese içerisinde yer almaktadır. Bu kese de rahim içi sıvılar yer almaktadır. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında bebeğe herhangi bir temas söz konusu olmamaktadır. Ancak gebeliğin ilerlemesi ile beraber orgazm sırasında rahim kasılmaları artış göstermektedir. Bu durum son derece olağan olduğu için çiftlerin herhangi bir endişe yaşamasına gerek yoktur. Hamilelik sürecinde yaşanabilecek enfeksiyonlar oldukça tehlikelidir. Bu enfeksiyonların oluşmasına fırsat vermemek için cinsel ilişkiye girerken erkeklerin prezervatif kullanması önerilmektedir. Cinsel ilişki sırasında ise kayganlaştırma amaçlı jeller ya da kremler ise enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Hamilelikte Cinsel İlişkinin Faydaları

Sağlıklı bir hamilelik sürecinde cinsel ilişkinin herhangi bir zararı bulunmadığı gibi aynı zamanda birçok faydası da bulunmaktadır. Gebelikte baş gösteren uyku sorunları birçok anne adayının yaşam kalitesini düşürmektedir. Ancak orgazm sonrası vücutta salgılanan prolaktin hormonu daha rahat bir uyku sağlamaktadır. Yine orgazm ile birlikte salgılanan oksitosin hormonu da doğal bir ağrı kesicidir ve ağrı toleransını arttırmaktadır. Cinsel ilişkinin vücuttaki en büyük etkilerinden birisi de büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncını düşürmesidir. Kan basıncının sağlıklı seviyede olması aynı zamanda doğum için suni sancıya ya da sezaryen doğuma gerek duyulmaması anlamına gelmektedir.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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