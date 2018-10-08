Gebelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Gebelik sürecinde en çok merak edilenlerden bir tanesi de cinsel ilişkidir. Hamilelik sürecinde cinsel ilişkiye yönelik birçok doğru bilinen yanlışlar bulunmaktadır. Cinsel ilişkiden sadece riskli gebelik durumlarında kaçınılmalıdır. Sağlıklı gebeliğin bazı dönemlerinde cinsel ilişkiye girmek son derece normaldir. Sağlıklı bir gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek bazı riskler cinselliğin sınırlandırılmasına neden olabilir. Bu risklerin başında düşük, erken doğum, kanama ya da enfeksiyon gibi gebeliği ciddi biçimde etkileyen riskler gelmektedir. Özellikle gebeliğin başlangıcında anne adaylarının genital bölgelerinde kanamalar artabilir ya da rahim ağzı bölgesinde yumuşamalar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda da hamileliğin başında cinsel ilişkinin kısıtlanması söz konusu olabilmektedir.

Cinsel İlişkide Bebeğe Zarar Gelir Mi?

Yaygın kanının aksine sağlıklı bir hamilelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe herhangi bir zarar vermemektedir. Hamilelikte embriyo, rahim boşluğunda bir kese içerisinde yer almaktadır. Bu kese de rahim içi sıvılar yer almaktadır. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında bebeğe herhangi bir temas söz konusu olmamaktadır. Ancak gebeliğin ilerlemesi ile beraber orgazm sırasında rahim kasılmaları artış göstermektedir. Bu durum son derece olağan olduğu için çiftlerin herhangi bir endişe yaşamasına gerek yoktur. Hamilelik sürecinde yaşanabilecek enfeksiyonlar oldukça tehlikelidir. Bu enfeksiyonların oluşmasına fırsat vermemek için cinsel ilişkiye girerken erkeklerin prezervatif kullanması önerilmektedir. Cinsel ilişki sırasında ise kayganlaştırma amaçlı jeller ya da kremler ise enfeksiyon riskini arttırmaktadır.