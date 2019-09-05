Gebelikte akıntı normal mi?

Genç kızlar ergenliğe girdikleri dönemden itibaren, özellikle de her ay yumurtlama döneminde iç çamaşırlarında akıntı görürler ve bu durum normaldir. Ancak gebelik söz konusu olduğunda diğer tüm faktörler gibi akıntı da anne adayını endişelendirir. Hamilelik döneminde vücuttaki östrojen hormonu arttığı için vajinal akıntının da artması normal kabul edilir. Bazen bu akıntı hormonsal değişimlerden değil, başka nedenlerden de kaynaklanabilir. Böyle bir endişe olduğunda gebeliği takip eden doktora danışmak ve gerekli tetkiklerin yapılması önemlidir. Gebelikte salgılanan hormonlara bağlı olarak bu akıntıların miktarı, yapısı ve görüntüsü değişmektedir. Vajinal akıntının rengi beyaz, sarı ya da hafif daha koyu renkli olabilir. Bu şekilde gebelik öncesi döneme göre akıntının görüntüsünün ve yapısının farklı olması normal karşılanır. Hamilelik döneminde anne adayının iç çamaşırında görülen hafif kokulu, beyaz renkli vajinal akıntı tıp dilinde “lökore” olarak adlandırılır. Hamilelik öncesi zamanlara kıyasla, hamilelikte akıntı miktarının artması beklenen bir durumdur ve endişelenmeye gerek olmaz. Hamilelikte hormonların aşırı derecede genişleyen vajina duvarına yaptığı etki, hamilelik dolayısıyla deri ve kaslara giden kan akışının artmasının akıntıya sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bu akıntıların doğumla birlikte sonlanmayacağını ve doğum sonrasında yaşanan hormonal iniş çıkışlar ile birlikte lohusalık akıntısına da sebep olacağını bilmek gerekir.

BU BELİRTİLER ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR Gebelik süresince görülen beyaz akıntı, doğum sonrasındaki ilk zamanlarda kanlı olarak da görülür, ancak zaman geçtikçe rengi açılır ve miktarı da azalır. Bu akıntı doğumdan sonraki süreçte bir ay kadar sürebilir. Gebelikte beyaz akıntı normal kabul edilmektedir ve bu akıntının rengi veya kokusunun değişmesi tehlike habercisi olabilir. Gebelikte vajinal akıntının koyu sarı, yeşilimsi bir renk alması, kıvamının çok koyu olması ve en önemlisi de çok pis kokulu olması, vajinal enfeksiyon olabileceğine işarettir. Zaten ergenlikten beri zaman zaman vajinal akıntılar yaşayan bir kadın, akıntının renginden ve kokusundan normal dışı bir durum olduğunu anlayabilmektedir. Bu tarz durumlar erken doğuma neden olabileceği için dikkatli olmakta fayda vardır. Hamilelikte beyaz renkli, kokusuz akıntıyı tolere etmek için günlük ped kullanmak, pedi de sık sık değiştirmek önerilir. Bu sayede enfeksiyon riski azaltılabilir ve daha ferah, temiz olur. Ancak vajinal akıntıları önlemek için asla duş sırasında vajinanın içine su tutulmamalı, vajinanın içi ya da dışı kokulu mendillerle, sabunlarla temizlenmemeli, vajinal deodorantlar ve parfümlerden uzak durulmalıdır. Çünkü bu tür uygulamalar vajinanın içindeki doğal florayı bozar ve zararlıdır. Ayrıca vajinanın içine su tutmak, burada bulunan bakterilerin alanın dışına çıkmasına yol açmaktadır. Kadınlar gebelikte pamuklu iç çamaşırlar kullanmalı, gerekirse günde 2-3 kez ped ya da çamaşır değiştirilmelidir. İç çamaşırlarınım hijyeni için de yüksek derecede ısı ile ütülenmelidir.