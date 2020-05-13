Gebelikte egzersiz yapılabilir mi?

Gebelik beraberinde getirdiği bel ve sırt ağrıları, yorgunluk gibi sebepler ile her ne kadar koltuğa gömülüp rahat rahat oturmak için harika bir dönem gibi görünse de, hareketsizlik hamilelikte hiç bir yarar sağlamaz. Tam tersine zarar verir. Hamilelikte hareket ise hem anne adayına hem de bebeğine son derece faydalıdır. Egzersiz, bel ağrısı gibi sık görülen gebelik şikayetlerine iyi gelir. Enerjiyi artırır. Gebeliğe bağlı şeker ve yüksek tansiyon riskini azaltır. Doğum sonrası depresyon ihtimalini yüksek oranda engeller. Dayanıklılığını ve kas gücünü arttırarak anne adayını doğuma hazırlar. Bir anne adayının hamilelik ve spor konusunda ilk aklına gelen soru, egzersiz yapmalı mıyım ya da yapabilir miyim? Hamile kadınların fiziki sağlığı önemlidir. Çünkü fiziksel olarak zinde olan kadınlar doğum gibi zor bir işin üstesinden daha kolay gelir. Bu yüzden de doktor tarafından bir sakınca tespit edilmediği sürece hamilelikte spor yapmak ısrarla önerilir. Bununla birlikte hamilelik döneminde egzersiz, gelişen bebek için bazı riskler taşıyabilir; Artan vücut ısısı, Rahme giden kan akışının azalması, Annenin karın bölgesinin zarar görme olasılığı. Vücut ısının 39 santigrat derecenin üzerine çıkmaması gerekir. Çünkü vücut ısısındaki artış vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Bu yüzden de özellikle sıcak havalarda çok uzun süreli aerobik egzersizden kaçınılmalıdır. Hamilelik öncesinde düzenli egzersiz yapmamış bir anne adayı için en iyi seçenekler yürüme ve yüzmedir. Gebelik döneminde hamilelik öncesine göre daha çabuk yorulabilinir. Yorgun bir vücudun kendini incitme ihtimali daha yüksektir. Ayrıca fazla çalışmak başka sorunlara da yol açabilir. Bunlardan biri yeterince sıvı almadığında vücudun dehidrasyona uğramasıdır. Bir diğeri ise uzun süre nefes nefese kaldığında bebeğe yeterince oksijen gitmemesidir. Kısacası egzersiz yaparken vücudunun verdiği mesajları dinlemek ve vücud yavaşla diyorsa ne kadar formda olursak olalım bu sese kulak verip ve yavaşlamak gerekir

Uzun süredir egzersiz yapmamış anne adayı spora 5 dakikalık periyodlar ile başlayıp, günde en az 30 dakika egzersiz yapmalıdır. Ama bunu gün içine de dağıtabilir. Zamanla süreyi 10-15 dakika ve daha fazlasına çıkartarak devam edilebilir. Eğer hamilelik öncesinde düzenli egzersiz yapan bir anne adayı ise aynı düzende çalışmaya devam edebilir. Kardiyovasküler sağlık için aerobik egzersiz yapmak en iyisidir. Haftada en az 3 kere, dakikada 110-120 kalp atışını sabit tutarak, en az 15 dakika sürekli egzersiz yapabilir. Bunların dışında gebeyi takip eden hekim spor yapmasında bir sakınca görmediyse bir saate kadar hatta daha fazla egzersiz yapmanın bir zararı yoktur. Hamilelikte dördüncü aydan sonra yerde uzun süre sırt üstü yatmanı gerektirecek yer egzersizlerinden kaçınmak gerekir. Uzun süre hiç hareket etmeden ayakta kalmak da dolaşım sistemini zorlayacaktır. Ayak parmaklarını uzatmak ya da germek hamileliğinin herhangi bir döneminde baldırlarına kramp girmesine neden olabilir. Bunun yerine esneme yaparken ayaklarını yüzüne doğru, ayak parmakların tavanı gösterecek şekilde yukarı çevirerek esnetmek gerekir. Tam mekik ya da her iki bacağı birlikte kaldırma hareketleri de karnı zorladığı için hamilelikte dikkat edilmesi gereken hareketler arasındadır. Düşme ve karın bölgesine darbe alma riski yüksek aktivitelere dikkat etmek gerekir. Jimnastik, at binme, dağ bisikleti, yokuş aşağı koşu, kar ve su kayağı, hareketli raket sporlarında yaralanma riski yüksektir. Basketbol, voleybol gibi düşme ve başka bir oyuncuya çarpa riski yüksek sporlardan da uzak durmak gerekir.