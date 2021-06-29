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Gebelikte havuza ve denize girilir mi? Anneye ve bebeğe zararı var mı?

29.06.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik dönemini yaz aylarında geçiren anne adaylarının en çok endişelendikleri konulardan biri de deniz ve havuz kullanımıdır. Efeksiyon oluşumdan korkan anne adayları, nem nedeniyle oluşacak mantar enfeksiyonunun bebeğe zarar vereceği korkusuyla suya girmekten kaçınır. Ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kağan Kocatepe, bazı önlemler alınması durumunda gebelik döneminde havuz ve deniz kullanımının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Hamilelik döneminde denize ve havuza girilebilir. Denizde veya havuzda enfeksiyon kapmaktan korkulabilir, uçuk bir korku olsa da suyun içinde kadın suyunun geldiğini anlamayacağından korkabilir.

ANNE ADAYLARI DENİZE VE HAVUZA GİRİNCE SU GELDİĞİNİ ANLAR MI?

Su gelmesi bir anlık oluşan bir süreç değildir. Denizden çıkınca da su geldiğinde bu zaten anlaşılır. Enfeksiyon kapma tehlikesi açısından, kirli olduğundan şüphelendiğiniz bir denize veya havuza girerseniz, bakteriyel enfeksiyon riski tabii ki artacaktır.

MANTAR ENFEKSİYONU RİSKİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN

Genel olarak söylemek gerekirse, deniz ve havuz vajinal mantar enfeksiyonu riskini arttırır. Bunun nedeni de yaz döneminin getirdiği zorluk ve ıslak mayoyla oturulmasıdır. Bu faktörler ortadan kaldırılırsa denize ve havuza girmekte hiçbir sakınca yoktur.

BAKTERİYEL ENFEKSİYONA DİKKAT!

Mantar enfeksiyonu, zaten vajinal sistemde olan mantarların ortamı boş bulup harekete geçmesinden ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Islak mayoyla oturmak bu riski arttırır. Bakteriyel enfeksiyon ise, havuzdan veya denizden doğrudan alınan bir enfeksiyondur.

Denizin veya havuzun temiz olduğundan eminseniz girebilirsiniz, ancak ıslak mayoyla oturmamak gerekir.

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