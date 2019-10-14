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Gebelikte kuyruk sokumu ağrısına dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 14.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İbrahim Rızvanoğlu, gebelikte kuyruk sokumu ağrısına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Gebelikte kuyruk sokumu ağrısına dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İbrahim Rızvanoğlu, “Omurgamızın en alt sırasında bulunan "pöç kemiği"olarak da bilinen kuyruk sokumu birbiriyle eklemleşen toplam 4 adet kemikten oluşur. Kuyruk sokumu ağrıları özellikle gebelerde sık görülür ve gebeliğin son haftalarında daha da artar. Bu durumun temelde 2 sebebi vardır; birinci sebep, gebelik süresince salgılanan ve son haftalarda üst seviyelere çıkan hormonlardır. Bu hormonlar leğen kemiğini birbirine bağlayan lif yapıları gevşeterek, leğen kemiğinin hacmini önemli oranda arttırır. Böylece gebeliğin sonunda bebek anne karnından rahatça çıkabilmektedir. Kemikler arasındaki bu gevşeme, vücut ağırlığının kaslardan ve liflerden ziyade kemiklere yüklenmesine sebep olur. Her zaman taşıdığından daha fazla yük taşıyan kemikler, özellikle de kuyruk sokumu ve kasık kemikleri bu zorlanmaya ağrıyla yanıt verir. İkinci sebep, gebeliği olmayan bir kadında karın- leğen bölgesinde bağırsaklar, idrar torbası, yumurtalar, kaslar, damar-sinirler vb. anatomik yapılar bulunur. Gebelik döneminde bu yapıların yanı sıra fetüs (bebek) bulunur. Ekstra bir hacme ve ağırlık artışına sebep olan bu durum kemiklere özellikle de kuyruk sokumu kemiğine baskı yaparak ağrıya sebep olur” dedi.

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Dr. Rızvanoğlu, bu ağrıyı arttıracak sebepleri ve azaltacak yöntemleri şöyle sıraladı: “Normalden hızlı veya fazla kilo alımı, kabızlık (bağırsaklarda doluluk yaparak ekstra hacme sebep olarak ağrıyı arttırır), öksürme/hapşırma gibi karın içi basıncı arttıracak durumlar, uzun süreli ve özellikle de sert zeminlere oturma, kuyruk sokumu üzerine düşmeler, daha önceden geçirilmiş ve yanlış kaynamış kırıklar, ağır kaldırma.

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Ağrıyı azaltmak için uygulanabilecek yöntemler ise; egzersiz / Aerobik / Pilates, ani hareketlerden özellikle de öne eğilmekten kaçınmak, bağırsakları rahat tutmak, ağrı kesici kremler ve gebeliği etkilemeyen gruplardan seçilecek ağrı kesici tabletler, kuyruk sokumu kemiğine uzman ve tecrübeli hekimler tarafından yapılacak özel iğneler (blokaj tedavisi).”

İğnenin ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında ağrısız bir şekilde uygulandığını ifade eden Op.Dr. Rızvanoğlu, “Özel bir teknikle kuyruk sokumunun ağrı hissini alan sinir yumağına iğneyle girilir ve geçici süreli sinirleri uyuşturucu bir ilaç karışımı verilir. Bu ilaç sayesinde ağrı hissi uzunca bir süre bloke edilmiş olur. Bu işlem toplamda 15 dakika sürer ve aynı gün kişinin yürümesine ve eve çıkmasına izin verilir. İşlemin gebelik veya sağlık açısından, her ilaç gibi nadiren de olsa alerjik reaksiyon yapabilme ihtimali dışında bir riski bulunmamaktadır” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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