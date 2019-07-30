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Gebelikte sırt ağrısı ve 7 çözüm önerisi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 30.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Gebelik süresince sırt ve bel ağrısı sürpriz değildir fakat önemsemeden geçmemek gerekir. Gebelikte bu tip ağrılar çok sık görülür. Çünkü kilo artışından dolayı vücudun ağırlık merkezi değişir ve değişen hormonlar nedeniyle pelvis adı verilen bölgedeki eklem ve bağlar gevşerler. Bazı önlemler sayesinde bu duruma çözüm bulabilirsiniz.

Gebelikte sırt ağrısı ve 7 çözüm önerisi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte sırt ağrısına karşı şu önerilerde bulunuyor:

İYİ BİR DURUŞ ÇALIŞMASI YAPIN

Bebeğiniz büyüdükçe ağırlık merkeziniz öne doğru yer değiştirir. Bunu önlemek için sırt bölgesindeki zayıflığı telafi edebilirsiniz. Bu da sırt ve bel bölgenizdeki kasları kuvvetlendirerek olur. Lütfen iyi bir duruşun olmazsa olmazlarını akılda tutun ve uygulayın:

  • Dik durun,
  • Göğsünüz ilerde,
  • Omuzlarınız geride ve gevşek,
  • Dizlerinizi kilitlemeyin.

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DOĞRU AYAKKABI SEÇİN

Ayak kavisini destekleyen, düz olmayan, hafif topuklu ayakkabılar tercih edin.Ağırlık merkezinizi daha da öne taşıyacak ve dengenizi bozacak yüksek topuklardan uzak durun. Belinize destek olacak gebelik korselerinin de faydasını görebilirsiniz.

DOĞRU KALDIRIMA POZİSYONU

Küçük objeleri kaldırırken, belinizi bükmeden önce çömelin sonra bacaklarınızla yükselin. Belinizi asla bükmeyin. Sınırlarınızı bilin, gerekirse yardım alın.

YAN YATARAK UYUYUN

Sırt üstü değil yan yatın. Tek ya da her iki dizinizi bükün. Dizlerinizin arasına, belinizin altına veya sırt arkasına konulan gebelik yastıklarını kullanmak faydalı olacaktır.

SICAK, SOĞUK UYGULAMA VEYA MASAJ

Etkinlikleri sınırlı olsa da doğru masaj, sıcak ya da soğuk uygulama faydalı olacaktır.

FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNLÜK RUTİNİNİZ OLSUN

Düzenli fiziksel aktivite, sırt ve bel kaslarınızı güçlendirir ve ağrılarınızı azaltır. Özellikle yürüyüş ve yüzme faydalı egzersizlerdendir. Daha önce sporla ilgilenmediyseniz mutlaka gerilme / gevşeme ve egzersiz konusunda uzman birine danışmalısınız.

Gün içinde duruşunuzu kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.

TAMAMLAYICI TEDAVİLERİ DE DEĞERLENDİRİN

Bazı araştırmalar akupunkturun ağrılar konusunda yararlı olabileceğini göstermiş. Ayrıca masaj da bir tedavi yöntemi olabilir.

Bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Masaj yapacak kişiye veya akupunktur uzmanına gebe olduğunuzu tekrar hatırlatın.

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AĞRILARINIZ İKİ HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA...

İki haftadan uzun süren ciddi bel ve sırt ağrınız varsa doktorunuzla görüşerek basit analjezikler (tylol, parol vs ) kullanabilirsiniz.

Fakat bu ağrının erken doğumun veya üriner enfeksiyon varlığının belirtilerinden biri olabileceğini de unutmayın. Özellikle ağrı yanında vajinal kanama, ateş (dereceyle ölçülmüş) ve idrar yanması da mevcutsa mutlaka doktorunuzla iletişime geçin.


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