Gebelikte sırt ağrısı ve 7 çözüm önerisi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte sırt ağrısına karşı şu önerilerde bulunuyor:

İYİ BİR DURUŞ ÇALIŞMASI YAPIN

Bebeğiniz büyüdükçe ağırlık merkeziniz öne doğru yer değiştirir. Bunu önlemek için sırt bölgesindeki zayıflığı telafi edebilirsiniz. Bu da sırt ve bel bölgenizdeki kasları kuvvetlendirerek olur. Lütfen iyi bir duruşun olmazsa olmazlarını akılda tutun ve uygulayın:

Dik durun,

Göğsünüz ilerde,

Omuzlarınız geride ve gevşek,

Dizlerinizi kilitlemeyin.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİN

Ayak kavisini destekleyen, düz olmayan, hafif topuklu ayakkabılar tercih edin.Ağırlık merkezinizi daha da öne taşıyacak ve dengenizi bozacak yüksek topuklardan uzak durun. Belinize destek olacak gebelik korselerinin de faydasını görebilirsiniz.

DOĞRU KALDIRIMA POZİSYONU

Küçük objeleri kaldırırken, belinizi bükmeden önce çömelin sonra bacaklarınızla yükselin. Belinizi asla bükmeyin. Sınırlarınızı bilin, gerekirse yardım alın.

YAN YATARAK UYUYUN

Sırt üstü değil yan yatın. Tek ya da her iki dizinizi bükün. Dizlerinizin arasına, belinizin altına veya sırt arkasına konulan gebelik yastıklarını kullanmak faydalı olacaktır.