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Gebze'de 12 katlı binada yangın paniği

21.11.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 12 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze'de 12 katlı binada yangın paniği

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Barış Mahallesi, 1806 Sokak’ta bulunan 12 katlı bir binanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

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Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin çalışmalarını bazı vatandaşlar balkonlardan, bazıları ise sokağa çıkarak izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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