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Gebze'de depo yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir şirkete ait depoda yangın çıktı.

Gebze'de depo yangını

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir şirkete ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekibi, yangını kontrol altına alırken, boş depodaki kağıtların tutuştuğu belirtildi.
Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki depolama şirketine ait depoda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan alevler yükselirken, haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, boş olan depodaki kağıtların tutuştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Gebze'de depo yangınıGebze'de depo yangınıGebze'de depo yangını

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