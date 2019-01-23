Geç fark edilirse hayatta kalma şansı yüzde 5'e düşüyor! İşte rahim ağzı kanserinin erken sinyal veren işaretleri

Bazı kanserler türleri tedavi edilmezse diğerlerinden daha ölümcül olabiliyor. Rahim ağzı kanseri de bunlardan biri. Eğer kanser 1. evredeyse hayatta kalma şansı oldukça yüksek ancak 4. evredeyse daha uzun bir süre hayatta kalabilmek için sadece yüzde 5 şans veriliyor.
PEKİ, HANGİ ERKEN İŞARETLERE DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR?
Rahim ağzı kanseri teşhisi konmuş kadınların çoğunlukla hiçbir semptomu yok, bu yüzden smear testi (rahim ağzı taraması) yaptırmak çok önemli.
Rahim ağzı kanser vakfı müdürü Imogen Pinnell erken işaret olabilecek maddeler için şunları söylüyor.
1- Anormal kanama görülmesi. (cinsel ilişki sırasında veya sonrasında, menopoz dönemleri arasında ya da sonrasında)
Rahim ağzı kanserinin en sık görülen ve en erken belirtisi düzensiz kanama görülmesidir. Bu, kanser hücreleri rahim ağzının altındaki dokuda büyüdüğünde gerçekleşir.
Menopoz sonrasındaki kadınlar için oldukça endişe verici bir işarettir. Ancak rahim ağzı kanseri için yaş sınırı yoktur.
2- Olağandışı vajinal akıntı. Herkesin boşalması farklıdır, bu yüzden sizin için neyin normal olduğunu bilmeniz gerekir. Rengin, kokunun ve tutarlılığın değiştiğini tespit ederseniz, bu gerçekten kontrol etmeniz gereken bir şeydir.
3- Seks sırasında rahatsızlık veya ağrı. Seks sırasında ağrı, birçok farklı sorunun işareti olabilir, ancak rahim ağzı kanseri de olabilir. Hastalık sıklıkla belirti göstermediğinden, cinsel ilişki sırasında ağrı ana göstergelerden biridir. Kanserin çevredeki dokulara yayıldığının bir işareti olabilir.
4- Bel ağrısı. Alt sırt ağrısı, masanızda garip bir şekilde oturmanın bir işareti olabilir, fakat aynı zamanda kanser gelişiminden kaynaklanan baskılardan da kaynaklanabilir. Spor salonunda kendinizi zorlama veya üreme organlarınızda bir sorun olduğunu gösteren bir uyarı işareti olabilir. Ancak uzun süreli görülen alt sırt ağrısı ve buna ek pelviste görülen ağrı rahim ağzı kanseri belirtisi olabilir.
5- İstenmeyen kilo kaybı. Hiç çaba harcamadan kilo vermek birçoğumuzun istediği bir şey olsa da, sebepsiz kilo kaybı asla iyi bir işaret değildir. İştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı, vücudun gerektiği gibi çalışmadığını gösterir. Normalde yaptığınız gibi yemek yemediğinizi fark ederseniz, mutlaka doktorunuza danışın.
HASTALIK TEDAVİ EDİLMEDİĞİ İLERDİĞİ SÜRE İÇİNDE DE ŞUNLAR GÖRÜLEBİLİR:
İdrarda kan
Alttan kanama
İshal
İdrar tutamama
Bacaklarda şişme
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