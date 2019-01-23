Geç fark edilirse hayatta kalma şansı yüzde 5'e düşüyor! İşte rahim ağzı kanserinin erken sinyal veren işaretleri

Bazı kanserler türleri tedavi edilmezse diğerlerinden daha ölümcül olabiliyor. Rahim ağzı kanseri de bunlardan biri. Eğer kanser 1. evredeyse hayatta kalma şansı oldukça yüksek ancak 4. evredeyse daha uzun bir süre hayatta kalabilmek için sadece yüzde 5 şans veriliyor.

PEKİ, HANGİ ERKEN İŞARETLERE DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR?

Rahim ağzı kanseri teşhisi konmuş kadınların çoğunlukla hiçbir semptomu yok, bu yüzden smear testi (rahim ağzı taraması) yaptırmak çok önemli.

Rahim ağzı kanser vakfı müdürü Imogen Pinnell erken işaret olabilecek maddeler için şunları söylüyor.

1- Anormal kanama görülmesi. (cinsel ilişki sırasında veya sonrasında, menopoz dönemleri arasında ya da sonrasında)

Rahim ağzı kanserinin en sık görülen ve en erken belirtisi düzensiz kanama görülmesidir. Bu, kanser hücreleri rahim ağzının altındaki dokuda büyüdüğünde gerçekleşir.

Menopoz sonrasındaki kadınlar için oldukça endişe verici bir işarettir. Ancak rahim ağzı kanseri için yaş sınırı yoktur.

2- Olağandışı vajinal akıntı. Herkesin boşalması farklıdır, bu yüzden sizin için neyin normal olduğunu bilmeniz gerekir. Rengin, kokunun ve tutarlılığın değiştiğini tespit ederseniz, bu gerçekten kontrol etmeniz gereken bir şeydir.