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Geç olmadan taramanızı yaptırın

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Meme kanserinin erken evrede tespit edilmesi, tedavide tam şifa şansını artırıyor.

Geç olmadan taramanızı yaptırın

Meme kanserinin erken evrede tespit edilmesi, tedavide tam şifa şansını artırıyor. Erken teşhise vurgu yapan uzmanlar, kendi kendine muayeneye de dikkati çekiyor.
VM Medical Park Bursa Hastanesi hekimleri, Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı boyunca yaptıkları seminerlere yenisini ekledi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turay Yazıcı ve Medikal Onkoloji Uzmanı Uz. Dr. Mustafa Şahbazlar, meme kanseri konusunda Optimum Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve velilerine önemli bilgiler aktardı. Op. Dr. Turay Yazıcı, erken teşhisin önemine dikkati çekerken “Ağrı, kitle, kızarıklık, meme başında çekilme, meme başında enfeksiyon, ciltte çekinti, koltuk altında şişlik, meme başı akıntısı, meme başında kabuklanma meme hastalıklarının belirtileri olarak dikkate alınmalıdır. 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi, 2-3 yılda bir hekim muayenesi ve ultrason, 30 yaşından sonra hekim muayenesi ve yıllık ultrason, 35 yaşında ilk mamografi çekimi, 40 yaşından sonra her yıl mammografi ve ultrason öneriyoruz. Erken tanı için bu önemlidir. Çünkü kanserin ortalama iki katına büyüme hızı 3 aydır (1-30 ay). Elle hissedilir olabilmesi için ise 3-5 yıl geçmektedir. O yüzden kadınlarda en sık görülen kanserlerden olan meme kanserini erken tespit edebilmek için kontroller yaptırılmalı” dedi.
Uz. Dr. Mustafa Şahbazlar da meme kanserinin cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi ile tedavi edilebildiğini kaydederek korunma ve erken tanı için şu tavsiyelerde bulundu: “Alkolden uzak durulmalı. Dengeli ve sağlıklı beslenilmeli. Düzenli egzersiz yapılıp hareket edilmeli. Kendi kendine düzenli muayene yapılmalı ve meme taraması da ihmal edilmemeli. Meme kanserinin erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmayalım. Meme kanseri taraması, erken tanıya imkan vererek tedavi başarısını da büyük ölçüde artırır. Erken evrede temel tedavi cerrahidir ve tedavinin amacı, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasıdır. İleri evrede cerrahi şansı olmamakla birlikte kemoterapi, hormonoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedaviler uygulanmaktadır.”

Geç olmadan taramanızı yaptırın

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