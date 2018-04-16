Gece boyunca uyumayan kadın bakın eşini nasıl cezalandırdı?

''İntikam, en iyi servis edilen yapışkan bir yemektir!''

Uykusuzluk insana her şeyi yaptırabilir

1 / 9 Uykusuzluk insanlara tuhaf şeyler yaptırabilir... Tıpkı Kylie'e yaptırdığı gibi.

2 / 9 Altı haftalık kızının gece boyu uyumaması ancak olanlara kocasının tepki bile vermemesi üzerine Kylie bakın nasıl intikam alıyor?

3 / 9 Eşinin işaret parmağına takma bir tırnak takan, tırnak yapıştırıcısını da aynı parmağına sürerek meme ucuna yapıştıran Kylie, bu anların saniye saniye fotoğrafını çekti.

4 / 9 Onu cezalandırmak istedim diyen Kylie, ''Altı haftalık bebeğim geceleri uyumayı sevmiyor ancak eşim uyumayı bırakın bir de horluyor. O anda çileden çıktım. Gözüm o anda sahte tırnaklara ilişti ve gerekeni yaptım. Uykusu o kadar ağır ki hareket bile etmedi. O şekilde iki saat uyudu.

5 / 9 Uyandığında neler olduğunu anlamaya çalışıyor ve bir taraftan çığlık atıyordu. Bu şakanın uyku alışkanlıklarını düzeltebileceğini ve gece kalkmaya teşvik edeceğini umuyorum'' diye konuştu.

6 / 9 Parmağını meme ucundan ayırmak 45 dakika sürdü diyen kadın, ''sanırım bundan sonra benim uyumamı bekleyecek ancak intikam almasından çok korkuyorum''diye ekledi.

7 / 9 Acı içinde kıvranırken başına gelenleri anlamaya çalışan Craig ise şöyle konuşuyor: ''Uyandığımda elim aşağı doğru hareket ettirmeye çalıştım ama yapamıyor, göğsüm acıyordu. Ben acı içindeyken eşim Kylie kahkaha atıyordu. O anda bunu bana onun yaptığını anladım. Parmağımı çektikçe göğsüm yerinden çıkacak gibi hissettim.

8 / 9 . Göğsüm çıkmadı ama göğüs kıllarım artık yok. Şimdi değil ama intikamımı günün birinde tabii ki alacağım.''