KADIN

Gece boyunca uyumayan kadın bakın eşini nasıl cezalandırdı?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 16.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Uykusuzluk insanlara tuhaf şeyler yaptırabilir... Tıpkı Kylie'e yaptırdığı gibi. Yeni doğan bebeğinin gece boyunca uyutmaması ve eşi Craig'in de olanlara tepki vermemesi nedeniyle çileden çıkan Kylie, kocasına hayatı boyunca unutamayacağı bir şaka yaptı.

''İntikam, en iyi servis edilen yapışkan bir yemektir!''

Uykusuzluk insana her şeyi yaptırabilir

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Uykusuzluk insanlara tuhaf şeyler yaptırabilir... Tıpkı Kylie'e yaptırdığı gibi.
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Altı haftalık kızının gece boyu uyumaması ancak olanlara kocasının tepki bile vermemesi üzerine Kylie bakın nasıl intikam alıyor?
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Eşinin işaret parmağına takma bir tırnak takan, tırnak yapıştırıcısını da aynı parmağına sürerek meme ucuna yapıştıran Kylie, bu anların saniye saniye fotoğrafını çekti.
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Onu cezalandırmak istedim diyen Kylie, ''Altı haftalık bebeğim geceleri uyumayı sevmiyor ancak eşim uyumayı bırakın bir de horluyor. O anda çileden çıktım. Gözüm o anda sahte tırnaklara ilişti ve gerekeni yaptım. Uykusu o kadar ağır ki hareket bile etmedi. O şekilde iki saat uyudu.
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Uyandığında neler olduğunu anlamaya çalışıyor ve bir taraftan çığlık atıyordu. Bu şakanın uyku alışkanlıklarını düzeltebileceğini ve gece kalkmaya teşvik edeceğini umuyorum'' diye konuştu.
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Parmağını meme ucundan ayırmak 45 dakika sürdü diyen kadın, ''sanırım bundan sonra benim uyumamı bekleyecek ancak intikam almasından çok korkuyorum''diye ekledi.
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Acı içinde kıvranırken başına gelenleri anlamaya çalışan Craig ise şöyle konuşuyor: ''Uyandığımda elim aşağı doğru hareket ettirmeye çalıştım ama yapamıyor, göğsüm acıyordu. Ben acı içindeyken eşim Kylie kahkaha atıyordu. O anda bunu bana onun yaptığını anladım. Parmağımı çektikçe göğsüm yerinden çıkacak gibi hissettim.
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. Göğsüm çıkmadı ama göğüs kıllarım artık yok. Şimdi değil ama intikamımı günün birinde tabii ki alacağım.''
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İngiltere'de yaşayan çiftin 4 çocuğu daha var.
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Cain uykusuzluk

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