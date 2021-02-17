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  4. Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırıyorlar

Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırıyorlar

17.02.2021 01:18 | Son Güncelleme:
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Gece gündüz demeden evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırıyorlar

Kar yağışının etkili olduğu ve yer yer 1,5 metreyi bulan Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde AFAD ve UMKE ekipleri, yolu kapanan ve evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor.Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Karabey köyü Akpınar Mahallesi’nde ikamet eden Dilek Atam (24), nefes darlığı ve çarpıntı yaşaması üzerine ekiplerden yardım istendi.

Kar yağışının etkili olduğu ve yer yer 1,5 metreyi bulan Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde AFAD ve UMKE ekipleri, yolu kapanan ve evlerinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Karabey köyü Akpınar Mahallesi’nde ikamet eden Dilek Atam (24), nefes darlığı ve çarpıntı yaşaması üzerine ekiplerden yardım istendi. Kar yağışından dolayı köyün yolunun kapalı olması nedeniyle paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekipleri, UMKE ekipleriyle birlikte söz konusu hastaya ulaşmaya çalıştı. Yoğun çabanın ardından hastaya ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri, Dilek Atam’a evinde ilk müdahaleyi yaparak güvenli bir noktada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Dilek Atam, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin hastaya ulaşmalarına İl Özel İdaresi ekipleri de destek veriyor.

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