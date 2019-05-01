KADIN

Gece mesaisine kalan kadınlar düşük yapıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 01.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

Haftada en az iki kez gece mesaisi yapan kadınlarda düşük riskinde artış saptandı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gece mesaisi yapan kadınların neden düşük yaptığı konusunda bazı bilgiler verdi.

Gece mesaisine kalan kadınlar düşük yapıyor

“Gece mesaileri kadınlarda, gündüz-gece algısının değişmesine ve günlük ritmin bozulmasına neden olarak melatonin salgısını azaltıyor. Oysa “melatonin” sağlıklı devam eden bir gebelik için çok önemli bir hormon. Aynı zamanda plesanta fonksiyonlarının devamında da önemli rol sahibi.

GECE MESAİYE KALAN KADINLARDAN 740’I DÜŞÜK YAPTI

Kopenhag’daki Frederiksbeg Hastanesi’nin Meslek ve Çevre Sağlığı Departmanı’nda yapılan araştırmada, gebeliği sırasında gece mesaisi yapan gebe kadınlar gözlem altına alınmıştır. 22 bin 744 kadının gebelik sonuçları Danimarka Tıbbi Doğum kayıtlarından takip edilmiş ve hangi gebeliğin doğum hangi gebeliğin düşükle sonuçlandığının bilgisi elde edilmiştir.

Çalışmadaki 10 bin 47 kadın arasında, 3 ila 21. haftalar arasında gece vardiyası çalışması olanların 740’ı düşük yapmışlardır. Gece vardiyası olmayan 12 bin 697 kadından düşük yapanların sayısı bin 149 dur.

Gebeliğin 8-22. haftaları arasında haftada 2 veya üstü gece vardiyasına kalan gebelerde düşük yapma riskinde yüzde 32’lik bir artış sözkonusudur.

Araştırmacılar aynı zamanda bir ay boyunca 26 kez gece çalışmış gebelerin düşük yapma olasılığının 2 misli arttığını da vurgulamıştır.

GECE ÇALIŞAN KADINLAR HEMEN PANİK YAPMASIN

Tabii ki çalışma sonucu nedeniyle gece çalışan gebelerin panik yapmasına gerek yoktur. Çünkü bu sonucu genelleştirmek için daha fazla kontrollü çalışmanın yapılması gerekir.

Yine de riskli gebeliklerin takibi için göz önünde tutulması gereken bir durumdur.”

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
20 kadından birinde görülüyordu şimdi her 8 kadından biri...20 kadından birinde görülüyordu şimdi her 8 kadından biri...
İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düşük kadın sağlık

En Çok Okunan Haberler

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

2019 Mayıs ayı burç yorumları

2019 Mayıs ayı burç yorumları

Bu kadın hamile olma bağımlısı! ''Kim Kardashian sayesinde moda oldu''

Bu kadın hamile olma bağımlısı! ''Kim Kardashian sayesinde moda oldu''

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Vajinal akıntı rengi, sağlığınızla ilgili bir çok şey söylüyor

Vajinal akıntı rengi, sağlığınızla ilgili bir çok şey söylüyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Utanç' veren ses nedeniyle... Kadınlar ilişkiden kaçınıyor

'Utanç' veren ses nedeniyle... Kadınlar ilişkiden kaçınıyor

Çıplak uyku faydalı ama bunu uyguladığınız takdirde...

Çıplak uyku faydalı ama bunu uyguladığınız takdirde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanserinden korunmak için altın kurallar

20 kadından birinde görülüyordu şimdi her 8 kadından biri...

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

Avantajları saymakla bitmiyor, peki skar oluşumuna etkisi?

Avantajları saymakla bitmiyor

Rahim duvarı kalınlaşması nedir, nasıl oluşur, kimler risk altında?

Eğer bu sorunlar varsa risk altındasınız

Sadece sarımsakla sınırlı değil, bakın kadınlar vajinalarına başka neler koyuyor?

Sadece sarımsakla sınırlı değilmiş!

Demir eksikliği her 3-4 kadından birinin sorunu! Ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir

Demir eksikliği her 3-4 kadından birinin sorunu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.