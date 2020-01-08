Gece uykusundan uyandığında hırsız ayak parmaklarını yalıyordu

Polis kayıtlarına göre eve giren hırsız adamdan para istemedi. Eve giren kişinin tek istediği adamın ayaklarını yalamak ve ayak parmaklarını emmekti.

Hırsız ve genç adam dövüşmeye başladılar. Hırsız cinsel organını tutarak yanında silah olduğunu söyledi. Ancak bu sırada genç adam saldırganı evden dışarı atmayı başardı.

Olayın ardından genç adam hemen polislere haber verdi. Polisler eve köpekleriyle geldiler ve ayak fetişisti saldırgana dair bir iz aradılar.

Polis öte yandan adamın ayak parmaklarından saldırganın tükürük örneklerini alarak DNA taraması yaptı.

Ancak veritabanında herhangi bir eşleşmeye ulaşılamadı. Polis saldırganı bulmaya çalışıyor.

