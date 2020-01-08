HABER
  4. Gece uykusundan uyandığında hırsız ayak parmaklarını yalıyordu

Gece uykusundan uyandığında hırsız ayak parmaklarını yalıyordu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

İlginç olay ABD'de yaşandı. 20 yaşındaki genç bir adam uykusundan uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Zira eve giren bir hırsız genç adamın ayak parmaklarını yalıyordu.

Gece uykusundan uyandığında hırsız ayak parmaklarını yalıyordu

Polis kayıtlarına göre eve giren hırsız adamdan para istemedi. Eve giren kişinin tek istediği adamın ayaklarını yalamak ve ayak parmaklarını emmekti.

Hırsız ve genç adam dövüşmeye başladılar. Hırsız cinsel organını tutarak yanında silah olduğunu söyledi. Ancak bu sırada genç adam saldırganı evden dışarı atmayı başardı.

Olayın ardından genç adam hemen polislere haber verdi. Polisler eve köpekleriyle geldiler ve ayak fetişisti saldırgana dair bir iz aradılar.

Polis öte yandan adamın ayak parmaklarından saldırganın tükürük örneklerini alarak DNA taraması yaptı.

Ancak veritabanında herhangi bir eşleşmeye ulaşılamadı. Polis saldırganı bulmaya çalışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
ABD'den kritik karar! 3 gün içinde başlıyorABD'den kritik karar! 3 gün içinde başlıyor
KKTC’de etkili olan yağışlar nedeniyle okullar tatil edildiKKTC’de etkili olan yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız ayak parmağı ABD yalamak emmek ayak fetişizmi ayak fetişisti

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünden çekiliyor

ABD'den kritik karar! 3 gün içinde başlıyor

Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı!

Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı!

AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye’ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye’ye geliyor

Siyam ikizleri 78 doktorun katıldığı ameliyatla ayrıldı

78 doktorun katıldığı ameliyatla ayrıldı

İran'da düşen uçağın kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme!

Gerilime o ülke de katıldı: Bize saldıran...

Gerilime o ülke de katıldı: Bize saldıran...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.