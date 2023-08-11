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Gece vakti korkunç olay! Önce yanına çağırdı, sonra çatıya çıkıp kurşun yağdırdı

11.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da gece saatlerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre bir şahıs, husumetlisi olduğu kişiyi telefonla arayarak yanına çağırdı. Husumetlisinin sokağa geldiği esnada bir evin çatısına çıkan şahıs çatıdan tüfekle ateş açtı! Kurşunların isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs boş bir araziye tüfeği atarak kayıplara karışırken, polis ekiplerinin şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Gece vakti korkunç olay! Önce yanına çağırdı, sonra çatıya çıkıp kurşun yağdırdı

Olay, gece saatlerinde Çorum il merkezi Bahçelievler Mahallesi 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. isimli şahıs husumetlisi olduğu M.B.'yi telefonla arayarak yanına çağırdı. M.B.’nin sokağa geldiği sırada bir evin çatısına çıkan İ.K., pompalı tüfek ile ateş açtı. Silah seslerinin üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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TÜFEĞİ ATIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kurşunların isabet ettiği M.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.B., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. İpeklievler 21. Sokak üzerinde bulunan boş bir araziye pompalı tüfeği atarak kayıplara karıştı.

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Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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(İHA)

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Çorum pompalı tüfek

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