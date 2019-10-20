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Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nde 27 yaşındaki yazılım mühendisi Mert Eden, gece yakınlarına mesaj attıktan sonra sabah saatlerinde ölü bulundu. Mert Eden'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Beylikdüzü'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayı soruşturan polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde 14 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce eşinden ayrılan 27 yaşındaki Mert Eden dün gece saatlerinde yakınlarının telefonlarına mesaj attı. Mesajdan sonra Eden'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. Eve giren yakınları Eden'i silahla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Eden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eden'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA

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Beylikdüzü yazılım mühendisi

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