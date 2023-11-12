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Gece yarısı alevlere teslim oldu! Bursa'da alevler geceyi gündüze çevirdi

12.11.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Bursa'da gece yarısı sularında 10 katlı bir binada yangın çıktı. Yangına müdahale için 33 itfaiye aracı ve 100 personel devreye girdi, ayrıca çevik kuvvet polisleri de güvenlik önlemleri aldı. Yangın saatler sonra söndürülebildi.

Gece yarısı alevlere teslim oldu! Bursa'da alevler geceyi gündüze çevirdi

Yangın, saat 01.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki 10 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alt katında kafe, üst katlarında ise ofislerin bulunduğu binada çıkan yangında, bina önünde park halinde bulunan bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

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İlk belirlemelere göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

33 İTFAİYE ARACI VE 100 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın, dış cephenin kompozit kaplı olması nedeniyle kısa sürede bütün binaya yayıldı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 33 itfaiye aracı ve 100 personelle müdahale edilirken, bölgeye AFAD ekipleri ile çevik kuvvet polisleri de sevk edildi.

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Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol alına alındı. 99 ofisin olduğu öğrenilen iş merkezinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DHA)

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