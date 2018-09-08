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Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 04:34 | Son Güncelleme

Ankara'dan Aksaray istikametinde seyreden yolcu otobüsü şarampole devrildi çok sayıda ölü ve yaralı var.

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ayrıntılar gelecek...

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Kaza Ankara feci kaza

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