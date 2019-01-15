Gece yarısı fuhuş baskını! 28 kadın ve 23 erkek yakalandı

Adana Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda bazı kadın ve erkek şahısların "fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı" değerlendirildi.

Yapılan bu çalışmanın ardından 28'i kadın 51 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis bu kişileri gözaltına almak için bugün şafak vakti operasyon başlattı. Polis villa ve plazaların da arasında bulunduğu yaklaşık 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda aralarında kadın ve erkeklerin olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirilen zanlılar, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

