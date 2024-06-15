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Kurban Bayramı öncesi sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bayramda hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
15.06.2024 08:24
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Bayramda hava nasıl olacak? Tatilciler yola çıkmaya başladı ama gittiklerinde gittikleri yerde istedikleri havayı bulabilecekler mi? Tatile gitmeyenler için Ankara'da veya İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağışlı hava yaşanacak mı? Hava sıcaklıkları bugünden itibaren biraz olsun serinlemeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağışlı hava bekleniyor mu? İşte hava durumuna ilişkin herkesin merak ettiği o soruların cevapları…

Kurban Bayramı öncesi sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bayramda hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar…

Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek ancak bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde hissettiriyor. Nem oldukça yüksek. Bayramda bu durum değişiyor. Hava sıcaklıklarında bugünden itibaren İstanbul'da 8 derece düşüş var. Bugün Doğu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. 4 il için sarı kodlu uyarı yapılırken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin A Haber’e yaptığı açıklamasında Kurban Bayramı boyunca beklenen hava durumu olaylarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre bayramda ülkemizin Kuzey iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerindeydi. Yarın iç kesimlerdeki yağışlardan dolayı biraz azalacak. Fakat ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz.”

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ARİFE GÜNÜNDE BU İLLERE DİKKAT!

Arife gününde özellikle Batı Karadeniz'de Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Bugün akşam saatlerine kadar ise Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Buradaki vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmalarını istemekteyiz.

Bugün özellikle Marmara'nın güneyinde İç Ege'de Göller Yöresi ve Eskişehir çevrelerinde ise rüzgar kuvvetli esecek. Zamanla hızını 80 km saate çıkarabilir. Yine kuvvetli rüzgara karşı da Batı kesimlerdeki vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Arife günü Karadeniz'de özellikle orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgar batı ve Kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Bugün yine denizcilerimizin de özellikle Karadeniz'de tedbirli olmalarını istemekteyiz. Ülkeyi sanki ortasından ikiye bölmüşüz ve bir kısmı inanılmaz bir sıcak yaşayacak diğer kısım ise yağmurla mücadele edecek. Ve hatta yer yer fırtına gibi…

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BAYRAMIN BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayramın birinci günü haritasına baktığımızda da ülkemizin Kuzeydoğu kesimlerinde yağışları göreceğiz. İç ve batı kesimlerde, güney kesimlerde yağış yok, az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağışları göreceğiz.

Güney Ege'den Şırnak hattına uzanan kesimde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerinde seyredecek.

YENİ SICAKLIK REKORLARI BEKLENİYOR MU?

- Örneğin İzmir'de ve geçtiğimiz günlerde de Kaş’ta Antalya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Bir önceki günde Yani arife gününde Antalya'da termometreler yine oldukça sıcağı gösteriyordu. Benzer bir sıcaklık rekoru ya da orada yaşayanlar için oraya tatile gidenler için bir sıcaklık uyarınız olacak mı?

Bu hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Antalya başta olmak üzere ülkemizin Batı kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde sıcaklık ölçüldü. Bugün akşam saatlerine kadar da geçerliliğini koruyor. İzmir'de ve Antalya çevrelerinde 44 dereceleri gördük. Önümüzdeki günlere baktığımızda da yarın bir nebze hava sıcaklığı azalıyor. Önümüzdeki günlerde de Antalya'da da bugün yarın 37 derece olan hava sıcaklığı bayram ve civarında bayram günleri boyunca 32 - 33 dereceleri görecek. Hissedilen sıcaklıkta tabii nem de hissedilen sıcaklığı artıracak. Bir iki derece üzerine koyulabilir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BAYRAMIN 3. VE 4. GÜNLERE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Salı gününe baktığımızda ise günde artık yağış hattı Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna çekilecek. Bununla birlikte ise Denizli ve Uşak çevrelerinde de yağışı göreceğiz. Çarşamba gününe baktığımızda ise bayramın 4. günü yağışlar Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli çevreleriyle Artvin ve Kars çevrelerinde gök gürültülü şeklinde olacak. Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

- İstanbul ve Ankara için örneğin geçtiğimiz hafta Ankara'da çok ilginç yağışlar oldu bir anda yağdı? İstanbul, Ankara, İzmir ya da bunun gibi uyarılabilir dediğiniz iller var mı?

Bugün akşam saatlerine kadar Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Buradaki vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz.

BAYRAMIIN BİRİNCİ GÜNÜ BİRAZ DAHA SERİN OLACAK

İstanbul’da bunaltan sıcaklar, dün yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan de yaptığı açıklamada "Sıcaklıklar 40 derece hissediliyordu neredeyse. Şimdi 28-30 derece civarlarına düşecek. Bu cumartesi gününü bayramın birinci gününü biraz daha rahat serinlemiş bir havada geçireceğiz. Rüzgarlar serin serin esecek. Ege'ye de serinlik gelecek. İzmir'e de gelecek. Özellikle Karadeniz Marmara ve İstanbul'da iyi bir serinleme olacak. 8 derece düşüş var." dedi.

Bayramda Türkiye'nin bazı bölgelerinde de yağışlı bir hava var.

Dilek Çalışkan, "Başta Edirne olmak üzere İstanbul üzerinden İç Anadolu üzerinden bir sağanak geçişi olacak. Zaten serinlemeyi de bu sağladı. Bayramın ilk günü yağış daha çok Doğu'da. Erzurum, Artvin Kars Ağrı Erzincan taraflarında sağanak yağış var. Özellikle bugünden başlayarak Trakya Batı Karadeniz, Zonguldak, Bartın Sinop Samsun'a kadar uzanan kesim Ankara'nın da belirli ilçelerinde görülecek. İç Anadolu'da Sivas Kayseri Konya taraflarında sağanak geçişi olacak dikkat etmek gerekiyor bu yağışlara." ifadelerini kullandı.

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