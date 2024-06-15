HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çanakkale'de korkutan yangın: Müdahale başladı, çok sayıda uçak havalandı

Çanakkale'de korkutan yangın: Müdahale başladı, çok sayıda uçak havalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 11:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklıklar arttı, orman yangını haberleri gelmeye başladı. Dün Denizli'deki yangının ardından bugün de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yangın çıktı. Müdahale için kalkan 6 uçak söndürme çalışmalarına başladı.

Çanakkale'de korkutan yangın: Müdahale başladı, çok sayıda uçak havalandı

Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Lapseki'de yangına 6 uçağın müdahale etmeye başladığını bildirdi.

HEM HAVADAN HEM KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Umurbey beldesi ile Şahinli köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücülere yol hipnozu uyarısı! 2 saat sonrasına dikkatSürücülere yol hipnozu uyarısı! 2 saat sonrasına dikkat
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildiSON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
SEDEF Başkanı Hasan Topaloğlu: Gazze'de bu yıl mezun yokSEDEF Başkanı Hasan Topaloğlu: Gazze'de bu yıl mezun yok
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

Tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Fırtınanın hızı 90 km'yi buldu! Dairenin camekanı sokağa uçtu

Fırtınanın hızı 90 km'yi buldu! Dairenin camekanı sokağa uçtu

Kurban Bayramı öncesi sağanak uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı öncesi sağanak uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.