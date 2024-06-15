Çanakkale'de korkutan yangın: Müdahale başladı, çok sayıda uçak havalandı

Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Lapseki'de yangına 6 uçağın müdahale etmeye başladığını bildirdi.

HEM HAVADAN HEM KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Umurbey beldesi ile Şahinli köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.





