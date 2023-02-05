Gece yarısı İstanbulluları uykusundan uyandırdı! Kağıthane merkezli sarsıntı sonrası hayrete düşüren açıklama: "Deprem olmayabilir"

Deprem miydi, değil miydi? Sabaha karşı İstanbul'da ne yaşandı? AFAD ve Kandilli Rasathanesinden deprem açıklaması gelirken Prof. Dr. Ercan'ın açıklaması akıllara bu soruları getirdi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN DEPREM AÇIKLAMALARI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 03.14'te merkez üssü İstanbul Kağıthane olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak belirtildi. Deprem, yerin 12.1 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.0, derinliği 10.6 km olarak kayıtlara geçti.

Prof Dr. Övgün Ahmet ise söz konusu sarsıntının gerçekleştiği saate ve sarsıntıyla beraber oluşan patlama sesine dikkat çekerek farklı bir değerlendirmede bulundu.

"ASLA YIKICI DEPREMLER OLUŞTURMAZ"

Ercan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

05.02.2023 03.15’de odağı Kağıthane olan M3,1’lik “Depremcik” ya da "sarsıntı" olmuştur. Odak için verilen 12 km derinlik yanlıştır. Depremcik 5 km’den çok sığdır, ayrıca patlama sesi de çıkartmaz.

Haliç girintisi KAK’nın en kuzey koludur. Buradan geçen çok yaşlı kırık, asla yıkıcı “Depremler”(>M4,0) oluşturmaz.

"SARSINTININ OLUŞ SAATİ YABANSIDIR"

Sarsıntının oluş saatinin 03.15 olması yabansıdır Bı tür büyük patlatmalar daha öncesinde jandarmaya, saat ile patlatıcı oranı olarak bildirilir.

İstanbul’da her yıl yeraltı ile yüzey yapı işleri, taş ocakları için; her yıl, en büyüğü 12 ton olan 25-35 arası patlatma, en çok 07-18 saatleri arasında yapılır.

"KORKUTUCU PATLAMA SESİ ÇIKARIR"