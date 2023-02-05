Gece yarısı İstanbulluları uykusundan uyandırdı! Kağıthane merkezli sarsıntı sonrası hayrete düşüren açıklama: "Deprem olmayabilir"

Deprem miydi, değil miydi? Sabaha karşı İstanbul'da ne yaşandı? AFAD ve Kandilli Rasathanesinden deprem açıklaması gelirken Prof. Dr. Ercan'ın açıklaması akıllara bu soruları getirdi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 03.14'te merkez üssü İstanbul Kağıthane olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak belirtildi. Deprem, yerin 12.1 kilometre altında meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.0, derinliği 10.6 km olarak kayıtlara geçti.
Prof Dr. Övgün Ahmet ise söz konusu sarsıntının gerçekleştiği saate ve sarsıntıyla beraber oluşan patlama sesine dikkat çekerek farklı bir değerlendirmede bulundu.
Ercan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
05.02.2023 03.15’de odağı Kağıthane olan M3,1’lik “Depremcik” ya da "sarsıntı" olmuştur. Odak için verilen 12 km derinlik yanlıştır. Depremcik 5 km’den çok sığdır, ayrıca patlama sesi de çıkartmaz.
Sarsıntının oluş saatinin 03.15 olması yabansıdır Bı tür büyük patlatmalar daha öncesinde jandarmaya, saat ile patlatıcı oranı olarak bildirilir.
İstanbul'da algılanan sarsıntıların %70’inin kaynağı, korkutucu patlama sesi ile sarsıntı çıkaran patlatmalar, %30'ı yıkımcıl olmayan sarsıntı, ayrıca ses çıkartmayan depremciklerdir.
Bu yapay sarsımlar; büyüklükleri M2,3 ile M3,3 arası olan depremciklere eşdeğer sarsar, hem de korkutucu patlama sesi çıkarır.
Deprem ölçerlerde, bir sarsıntının patlama mı, depremcik mi olduğu, algılanan sarsıntı dalgaların yüksek sıklığından kolayca ayırt edilir.