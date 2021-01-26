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Gece yeme sendromu engellenebilir mi? Bu belirtiler varsa yapmanız gerekenler

26.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Gece yeme sendromu, gece uykudan kalkıp, buzdolabına gidip bilinçsizce tıkınırcasına yemek yeme şeklinde görülen bir yeme bozukluğudur. Bu bir davranış bozukluğudur. Çünkü uykudan kalkıp buzdolabına giden kişiler genelde ne yediklerini hatırlamadığını söylerler. Sabah uyandıklarında bunu bazen hatırlarlar. Dünden kalan bir pasta, dolma, börek gibi karbonhidrat ağırlıklı, bilinçsizce yenen bir tablo olarak karşımıza çıkar.

Bu durum haftada birkaç kez oluyorsa, dönem dönem azalıp dönem dönem artıyorsa, gece yeme bozukluğu davranışı görülüyor demektir.

GECE YEME SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gün içerisinde alınan enerjinin yüzde 50'sinden fazlası akşam yemeğinden sonra alınıyorsa, gece uykudan kalkıp kendinizi mutfakta buluyorsanız, özellikle tatlı ihtiyacınız arttıysa, fark etmeden kilo aldığınızı düşünüyorsanız, sabahları tok karnına uyanıyorsanız ve uykuların bölündüğünün farkındaysanız, depresyon, kaygı bozukluğu gibi yoğun stres altında olduğunuzu düşünüyorsanız, bunlar gece yeme sendromu olabilir.

GECE YEME SENDROMU TANISI NASIL KONUR?

Gece yeme sendromu tanısı konması için mutlaka bir dahiliye uzmanı ve psikyatriste gitmenizde fayda vardır. İkisinin birlikte olması çok önemlidir, çünkü bunun altında yatan nedenler metabolik bir sıkıntı da olabilir. Dahiliyeci bunun için bazı tahliller isteyecektir.

Ancak gece yeme sendromu aslında psikolojik bir bozukluk olduğu için, bu durumda mutlaka bir psikiyatriste gidilmelidir. Hangi dönemlerde yoğun yaşandığı, hangi dönemlerde azaldığı anlatılmalı ve bunun teşhisi konulmalıdır.

GECE YEME SENDROMUNUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Gece yeme sendromu sebeplerinin belirlenmesi için araştırmalar hala devam etmektedir. Kesinleşmiş bir sebebi yoktur. Ama çoğunda psikolojik nedenler karşımıza çıkar. Bu bir depresyon olabilir, kaygı seviyesini arttıran herhangi bir neden olabilir. Öfkenin, stresin çok yüksek seviyede yaşanıyor olması da etken olabilir. Bunlardan sonra gece yeme davranışı artabilir.

Çocukluk döneminde bize fark etmeden öğretilen bir yeme bozukluğu da bu sebeplerden biri olabilir. Ya da stresle baş etme yöntemi olarak vücudumuz fark etmeden böyle bir durum ortaya çıkarabilir. Fakat bunların dışında da insülin direnci, hipoglisemi, kan şekeri düzensizliği yaşayan kişilerde de gece yeme sendromu çok sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

GECE YEME SENDROMU KİŞİDE NE GİBİ OLUMSUZLUKLARA SEBEP OLUR?

Gece yeme sendromunun neden olduğu olumsuzluklar elbette vardır. Bunların ilk başında aslında kilo artışı gelmektedir. Çünkü gün içerisinde yenilen kalorilerden daha çok akşam yemekten sonra yenilen kalorilerin vücutta depolanması çok daha kolaydır. Bir de bunun üzerine gece uykudan kalkıp yenilen yemekler eklenince kilo almamız daha da kolaylaşır. O yüzden bu kaygı seviyesini arttırır. Kaygı seviyesi arttıkça kilo artışı daha da hızlanır. Bu bir kısır döngüye girebilir.

İnsülin direnci, hipoglisemi varsa, kan şekeri düzensizliği nedeniyle gece uyanıyor ve bilinçsizce besinler tüketiyorsanız, bu durum diyabeti size yaklaştırır. Daha hızlı bir şekilde diyabet oluşumunu sağlayabilir.

Sabah tok uyanmak ve gece uykunun sürekli bozuluyor olması, gün içindeki enerjinin eksik alınması anlamına gelir. Bu da gün içerisinde yorgun, halsiz olmanıza, dikkat dağınıklığının daha sık görülmesine yol açar. Konsantrasyonlarda sorunlar oluşabilir.

Gece vücudumuzun dinlendiği bir dönem olmalı, kaliteli bir uyku çekilmelidir. Vücut dinlenme yerine sindirimle uğraşacağı için bağırsak sorunu bunlardan bir tanesidir.

GECE YEME SENDROMU OLAN KİŞİLER NASIL BİR DİYET UYGULAMALIDIR?

Diyete başlanırken gece yeme sendromuna çok dikkat edilmelidir. Çünkü bu hastalar bir an önce zayıflamak isterler. Ancak düşük kalorili diyetler tam tersi gece yeme sendromunu tetikler. Gece daha fazla besin tüketmemize neden olabilir. O yüzden asla düşük kalorili ve tek besine dayalı diyetler yapılmamalı, sağlıklı, dengeli ve akşam yemeğinden sonra kalori hafifletilecek bir öğünle program hazırlanmalıdır.

Akşam yemeğinden sonra ara öğün tüketmeyen kişiler için gece yeme atağı mutlaka ortaya çıkabilir. O yüzden gün içerisinde alınan kalori, ara öğünler, kan şekeri düzeninin sağlanmasını akşam ataklarını etkileyecektir.

Gece yeme sendromu olanlarda en çok zorlandığımız konu kahvaltıdır. Çünkü tok karnına uyandıkları için genelde kahvaltı yapmak istemezler. Bu da bütün düzeni alt üst edebilir. Kahvaltıya hafif bir şekilde başlamak ve sonrasında zenginleştirmek burada daha iyi bir yol olacaktır.

GECE YEME SENDROMUNDA DİYETE EK TEDAVİ DESTEKLERİ NELERDİR?

Gece yeme sendromu, tek başına diyetle halledilebilecek bir sorun değildir. Mutlaka bir psikiyatrist ve diyetisyen beraber çalışmalıdır. Çünkü psikiyatr tanıyı koyduktan sonra, bu tedaviye başlarken bir ilaç önerebilir, psikoterapi yapılmasını isteyebilir.

O yüzden önce bu tedavinin tamamlanması, ardından diyetisyenle görüşmekte fayda vardır. Bu psikolojik destek almadan çözülebilecek bir sorun değildir. Çünkü altında yatan sebepler genellikle psikolojik nedenlerdir.

GECE YEME SENDROMUNDA KALICI KİLO KAYBI NASIL SAĞLANIR?

Gece yeme sendromunun nedeni depresyon, kaygı bozukluğu, stres seviyesindeki artış ya da herhangi bir nedenden dolayı öfke kontrolünü sağlayamamak ise, kiloyu diyetisyene ve psikologa gidilen dönemde kontrol altına alabilirsiniz.Ancak bu durum tekrar yaşanabilir.

Yeniden mutsuz olunan bir anda gece yeme sendromu ortaya çıkabilir. Ancak tekrar böyle bir durum yaşandığında psikologa haber verilmeli, diyetisyenle birlikte yenen yemekler gözden geçirilmelidir.

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