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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ARTVİN

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 21:13 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ARTVİN

ARTVİN (AA) - Artvin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Artvin : Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)

Ardanuç : Fahri Acar (Cumhur İttifakı)

Arhavi : Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)

Borçka : Aslan Atan (Cumhur İttifakı)

Hopa : Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)

Kemalpaşa: Yener Balkaya

Murgul : Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)

Şavşat : Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yusufeli : Eyüp Aytekin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Artvin: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)

Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)

Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)

Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)

Hopa: Taner Ekmekçi

Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)

Murgul: Erkan Şeyhoğlu (Millet İttifakı)

Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)

Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kemalpaşa: Erhan Şahin

Yusufeli: Erdal Demirci

- İYİ Parti

Hopa: Turan Kasımoğlu

- Saadet Partisi

Artvin: Gültekin Soydan

Ardanuç: Şahin Alaçam

Arhavi: Etem Ergüney

Borçka: Mustafa İskenderoğlu

Hopa: Server Eksilmez

Kemalpaşa: Turgay Karagöz

Murgul: Ali Kiraz

Şavşat: Mikail Koca

Yusufeli: Mustafa Aksoy

- Demokratik Sol Parti

Artvin: Hüseyin Kul

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Artvin belediye başkan adayları

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