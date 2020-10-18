Geçici insani ateşkese kadar Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri hedefleri yok etti

Geçici insani ateşkese kadar Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri yok etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 17 Ekim’de başlayan geçici insani ateşkese kadar Ağdere, Fizuli-Hadrut yönündeki cephe hattındaki operasyonların devam ettiğini bildirdi. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerden saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 2 S-300 füze rampası, 5 T-72 tankı, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-20, 1 KS-19 uçaksavar topu ve 6 askeri aracın imha edildiği bildirildi.

