HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geçici insani ateşkese kadar Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri hedefleri yok etti

Geçici insani ateşkese kadar Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri hedefleri yok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Geçici insani ateşkese kadar Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri yok etti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 17 Ekim’de başlayan geçici insani ateşkese kadar Ağdere, Fizuli-Hadrut yönündeki cephe hattındaki operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Geçici insani ateşkese kadar Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri yok etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 17 Ekim’de başlayan geçici insani ateşkese kadar Ağdere, Fizuli-Hadrut yönündeki cephe hattındaki operasyonların devam ettiğini bildirdi. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerden saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 2 S-300 füze rampası, 5 T-72 tankı, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-20, 1 KS-19 uçaksavar topu ve 6 askeri aracın imha edildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyorduKorkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü... Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...
En Çok Okunan Haberler
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Diğer Haberler
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruması kaza yaptı! Çarptığı yaya hayatını kaybetti
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Ev içindeki kişi sayısıyla ilgili korkutan uyarı: Bulaş riskini artırır
Ev içindeki kişi sayısıyla ilgili korkutan uyarı
Prof. Dr. Gökoğlu: Antalya'da sahilinde ağır metal kirliliği var
Turizmin başkenti için korkutan uyarı
El dezenfektanlarına dikkat! Eczacı Çakmaklı uyardı
El dezenfektanlarına dikkat! Eczacı Çakmaklı uyardı
Selçuk Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi! Deneylerden başarıyla geçti
Selçuk Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi!
Diyarbakır'da'siber' operasyon 354 siteye erişim engeli
354 siteye erişim engeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.