"Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzattık"

İnsan onurunu ve iş verimliliğini, çalışma hayatının iki temel esası olarak kabul ettiklerini belirten Selçuk, "Sendikalarımız, varlıkları ve işlevleriyle bize burada her zaman güç vermektedir. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti her zaman birlikte ele alıyoruz. Batı toplumlarının henüz bir buçuk asır önce önemsemeye başladığı bu kavramlar, bizim kültürümüzde binlerce yıldır ehemmiyetini koruyor. Ahilik teşkilatıyla bugün bile dünyaya örnek olacak bir örgütlenme modelinin sahibiyiz. Bugün, sendikal hayatımız hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişti ve çeşitlilik kazandı." diye konuştu.

Alın terinin artık insanlığın en önemli ortak değerlerinden biri haline geldiğin vurgulayan Selçuk, bu doğrultuda işçi ve işveren sendikaları ile sosyal diyaloğu geliştirmeyi görev bildiklerini dile getirdi.

Bakan Selçuk, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Tarım İşçileri Sendikası Eğitim Toplantısı'nda, sivil örgütlenme yapılarında, insan emeği ve çalışma koşullarının belirleyici olmaya başladığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerle alakalı verdikleri sözü hatırlatarak, "Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İş Kanunun Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun olarak 2003'te yeniden düzenlendiğine değinen Selçuk, 2002'den önce hiçbir iktidarın cesaret edemediği, 1983 yılında yapılan düzenlemelerin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

- "Herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var"

"2009'da 1 Mayıs'ı işçilerimize 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan eden yine biz olduk." diyen Selçuk, askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatı, uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenlediklerini ifade etti.

Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attıklarını anlatan Selçuk, "Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranı açısından da iyiye doğru gidişi görmek mümkün. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı, bugün yüzde 14'e ulaştı." dedi.

Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıktıklarının altını çizen Selçuk, bu anlayışla çalışanların hakkını hukukunu her mecrada savunmaya gayret ettiklerini söyledi.