Geçici TBMM Başkanı Adan görevini Şentop'a devretti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclisin iradesini ortaya koyduğunu belirterek, kendisine bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu süreçte katkı sunan milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Büyük bir demokrasi örneği ortaya konularak Şentop'un yeni TBMM Başkanı seçildiğini belirten Adan, Türkiye'nin daha da büyüyeceğini, güçleneceğini, birlik ve beraberliğini dünya varoldukça devam ettireceğini söyledi.

Adan, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Şentop'u Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Meclis Başkanlığının zor bir görev olduğunun altını çizen Şentop, şöyle konuştu:

"TBMM'nin hem tarihi yükü hem yaşadığımız günler itibarıyla Meclisimizin görevleri çok önemli hem de yeni bir anayasa değişikliği yaptık. Bu çerçevede yeni sistemin yerleşmesi için gösterilecek gayretler, uygulamalar, tutumlar ayrıca hukuki düzenlemeler önemli. Bu bakımdan tüm milletvekillerimizin, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini, milletimizin duasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Allah bizi mahcup etmesin."

- Mustafa Şentop kimdir?

Makedonya'dan Türkiye'ye göç ederek Tekirdağ'a yerleşen Rumelili bir ailenin çocuğu olan Mustafa Şentop, Rumeli-Balkan kökeni dolayısıyla Balkan ülkeleriyle ve bu ülkelerdeki kurumlarla yoğun mesaide bulundu.

Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunu olan Şentop, üniversiteyi Türkiye derecesi yaparak kazandı.

Bir yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde okuduktan sonra hukuk alanına olan ilgisi dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçen Şentop, eğitimini burada tamamladı.