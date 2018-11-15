Geçirdiği felç nedeniyle kabusa dönen evlilik yıldönümü tatili mutlu sonla bitti

LEFKOŞA,(DHA) - KISA Bir Süre Önce Kıbrıs'a turist olarak gittiği sırada beyni besleyen ana damarlardan birinin tıkanıklığına bağlı olarak felç belirtileri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen hasta, zamanında ve doğru tedavi ile sağlığına kavuşarak Türkiye'ye geri döndü.

Kısa bir süre önce evlilik yıldönümünü kutlamak üzere eşi ile Kıbrıs'a giden Çağla Sayın, bulunduğu tatil beldesinde bir sabah sol elinde morarma ve baş dönmesi şikayetiyle uyandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sol gözü kaymış ve yürüyemez halde ulaştırılan Çağla Sayın, burada ilk olarak Nöroloji Anabilim Dalı tarafından değerlendirildi. Yapılan beyin ve beyin damarları görüntülemelerinde felç geçirdiği ve beyini besleyen hayati ana damarlardan birinin tıkandığı tespit edilen hastanın, girişimsel radyoloji bölümü ve nöroloji anabilim dalı işbirliğinde beyin anjiyosu ile kafa içi damar tıkanıklığına müdahale edilmesi planlandı.

Beyin damarındaki tıkanıklık yapılan acil anjiyodaki müdahale ile açıldıktan sonra, hastanın kol damarları da görüntülendi. Sol elinde morluklar ve soğukluk şikayeti olan hastanın kol anjiyosunu değerlendiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı hekimleri, sol kola giden damarlarda tıkanıklık olduğunu tespit ederek hastayı acil olarak ameliyata aldı. Ameliyat sırasında sol kolu besleyen ve pıhtı ile dolmuş olduğu tespit edilen damarlar açılarak, sol kol yeniden kanla beslenebilir hale getirildi. Böylece hastanın durumunun daha ciddi bir hal almasına engel olundu. Hastanın müdahaleler sonrası nörolojik bulgularının tam olarak düzeldiği, kolunun kanlanmasının iyi olduğu gözlendi.