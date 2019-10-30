"Geçmişin İzlerinden Geleceğe Yürümek: Fuat Sezgin" sempozyumu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Bizim neslimiz bilginin, bilimin ve medeniyetin hep Batı'dan geldiği kurgusuyla karşılaştı. Ama Fuat Sezgin hoca onların hepsine İslam dünyası adına müthiş bir cevap verdi, 'Siz aslında bunları bizden aldınız.' dedi." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce Altındağ'da 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlen "Geçmişin İzlerinden Geleceğe Yürümek: Fuat Sezgin" sempozyumunun açılışında konuştu.

İslam medeniyetinin bilim medeniyeti olduğunu söyleyen Yılmaz, "İslam'ın ilk yayıldığı dönemde Mekke'de okuma yazma bilen yaklaşık 17 kişi olduğu söylenir. Kur'an'ın inme süreciyle birlikte kısa sürede Müslümanlar arasında okuma yazma bilenlerin sayısı arttı." açıklamasını yaptı.

Batılıların Endülüs'teki bilimsel faaliyetlerden etkilendiğini ve o dönemde medreselere öğrenci gönderdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Batı, sonuç itibarıyla bir taraftan Endülüs'ten diğer taraftan Sicilya üzerinden, Haçlı savaşları vasıtasıyla Kudüs'ten, Şam'dan, Diyarbakır'dan, Anadolu diyarından edindikleri bilgilerle Rönesans'ın temellerini yıllar sonra attı. Bizim neslimiz bilginin, bilimin ve medeniyetin hep Batı'dan geldiği kurgusuyla karşılaştı. Ama Fuat Sezgin hoca onların hepsine İslam dünyası adına müthiş bir cevap verdi, 'Siz aslında bunları bizden aldınız.' dedi."