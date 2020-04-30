Geçmişte kalan bugün ise şaşkına çeviren yöntemler! Kadınlar güzelleşmek uğruna bakın neler yapıyordu

Tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de kadınlar güzel görünmenin peşindeydi. Ancak şimdi okuyacaklarınız nedeniyle derin düşüncelere dalabilir, ''neyse ki bunlar geçmişte kaldı'' diyebilirsiniz. Bakın 'güzel' olmak için, kadınlar geçmişte neler yapıyorlarmış!

RENKLİ KAŞLAR

Güzellik standartları söz konusu olduğunda kaşlar muhtemelen en çok acı çekti. Örneğin, Antik Yunanistan'da, unibrow denilen şey modaydı . Kaşlarını süslemek için renkli tozlar kullanıyorlardı.

Ancak ortaçağ Çin kadınları daha da ileri gitti. İkinci ve üçüncü yüzyıllarda çok renkli kaşlar yapmaya başladılar. O dönemin imparatorlarından biri, eşlerine mavi-yeşil kaşlarının olmasını emretti. Kadınların kaşlarını tıraş etmesi ve diğer ülkelerden ithal edilen pahalı mürekkep kullanarak yenilerini çizmesi gerekiyordu. Bu sadece imparatorun hazzı için değil, aynı zamanda diğer insanlara ne kadar zengin olduğunu gösterme yoluydu çünkü bu mürekkebi sadece çok zengin insanlar karşılayabiliyordu.

Ancak bu eğilim çok uzun sürmedi ve doğal görünümlü kaşlar tekrar popüler oldu.