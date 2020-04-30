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Geçmişte kalan bugün ise şaşkına çeviren yöntemler! Kadınlar güzelleşmek uğruna bakın neler yapıyordu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Geçmişte, güzellik standartları bazen o kadar sıra dışıydı ki, mükemmel sonuçlar elde etmek istiyorsanız, gerçekten garip yöntemler kullanmak zorunda kalıyordunuz. Ayak bağlama ya da boynu metal halkalarla germeyi daha önce duymuş olabilirsiniz. Bu listede acı veren ve tehlikeli olabilecek güzellik yöntemlerini bulacaksınız.

Geçmişte kalan bugün ise şaşkına çeviren yöntemler! Kadınlar güzelleşmek uğruna bakın neler yapıyordu

Tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de kadınlar güzel görünmenin peşindeydi. Ancak şimdi okuyacaklarınız nedeniyle derin düşüncelere dalabilir, ''neyse ki bunlar geçmişte kaldı'' diyebilirsiniz. Bakın 'güzel' olmak için, kadınlar geçmişte neler yapıyorlarmış!

RENKLİ KAŞLAR

Güzellik standartları söz konusu olduğunda kaşlar muhtemelen en çok acı çekti. Örneğin, Antik Yunanistan'da, unibrow denilen şey modaydı . Kaşlarını süslemek için renkli tozlar kullanıyorlardı.

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Ancak ortaçağ Çin kadınları daha da ileri gitti. İkinci ve üçüncü yüzyıllarda çok renkli kaşlar yapmaya başladılar. O dönemin imparatorlarından biri, eşlerine mavi-yeşil kaşlarının olmasını emretti. Kadınların kaşlarını tıraş etmesi ve diğer ülkelerden ithal edilen pahalı mürekkep kullanarak yenilerini çizmesi gerekiyordu. Bu sadece imparatorun hazzı için değil, aynı zamanda diğer insanlara ne kadar zengin olduğunu gösterme yoluydu çünkü bu mürekkebi sadece çok zengin insanlar karşılayabiliyordu.

Ancak bu eğilim çok uzun sürmedi ve doğal görünümlü kaşlar tekrar popüler oldu.

UZUN ALIN

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On dördüncü yüzyılın sonunda, tarihçilere göre Bavyera Kraliçesi Isabeau, uzun alın ve ince boyun eğilimini başlattı. Güzellik standartlarını takip etmek için kadınlar alınlarının uzun görünmesi için saçlarını kafalarının ortasına kadar tıraş ediyorlardı. Hatta kaşlarını bile bunun için tıraşlıyorlardı.

UZUN TIRNAKLAR

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Çin'de, uzun tırnaklar birkaç yüzyıl boyunca trenddi ve nedeni oldukça sıra dışıydı: bu tür tırnaklar, sahibinin elleriyle bir şey yapmak zorunda olmadıklarının bir işareti idi, çevresinde hizmetçilerin olduğunu gösteriyordu. Ülkeyi neredeyse 3 yüzyıl boyunca yöneten Qing Hanedanlığı döneminde (yirminci yüzyılın başlangıcından önce) bu eğilim zirvedeydi.

SOLUK CİLT

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Çok solgun bir cilde sahip olma eğilimi, on sekizinci yüzyılda İngiltere'nin zirvesindeydi. Cildi mümkün olduğunca solgunlaştırmak için kadınlar kuru at gübresi gibi oldukça sıra dışı yöntemler kullandılar. Solgun bir görünüme ulaşmak için kadınlar oldukça tehlikeli bir yöntem olan kurşun kullanıp, aynı zamanda cilde beyaz bir ışıltı veren arsenik de tükettiler.

İNCE BİR BEL

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Korselerin prototipleri Bronz Çağında ortaya çıktı. Ancak farklı uzmanlara göre Avrupalılar on beşinci veya on altıncı yüzyılda kullanmaya başladılar. Vücutlarının şeklini kum saatine benzetmek isteyen kadınların kullandığı bu korseyi mengeneye benzetsek yalan söylemiş olmayız. Bu yöntem başlarda kadınların hoşuna gitse de bayılma, kusma, kabızlık gibi rahatsızlıklara sebep oldu çünkü korse iç organların yerini resmen değiştiriyordu.

KURŞUN MAKYAJI

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Eski Mısır'da, Yunanistan'da ve Roma'da bir dönem bütün kadınlar kurşun makyajının gazabına uğradılar. Güzelleşmek uğruna başvurulan bu yöntem kadınlarda kilo kaybı, saç dökülmesi, felç, çeşitli organ hasarları gibi bir çok hastalığa sebep oldu. Vakaların sebebinin kurşun olduğu anlaşılınca bu güzellik yöntemi yasaklandı.

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