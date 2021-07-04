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  4. Gediz Çayı’nda korkunç olay! Geriye sadece eşyaları kaldı

Gediz Çayı’nda korkunç olay! Geriye sadece eşyaları kaldı

04.07.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde Gediz Nehri’ne akan çayın geçtiği Hoca Seyfettin Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Serinlemek için girdiği suda boğulduğu tahmin edilen gencin cesedinin yaklaşık 2 gündür suda olduğu tahmin ediliyor.

Gediz Çayı’nda korkunç olay! Geriye sadece eşyaları kaldı

Manisa’nın Kula ilçesinde Kula-Selendi eski yolunda seyir halindeki vatandaşlar, Gediz Nehri’ne akan çayın üzerinde bir ceset olduğunu fark edip durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

30 METRE İLERİDE EŞYALARI BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada cesedin yaklaşık 30 metre ilerisindeki kayalıklar üzerinde Seyhan Argaç’a (26) ait eşyaları buldu.

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YAKLAŞIK 2 GÜNDÜR SUDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince Argaç’ın cesedi karaya çıkarılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre cesedin yaklaşık 2 gündür suda olduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Seyhan Argaç’ın serinlemek için suya girdiğini ve akıntıya kapılarak yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak sürüyor. (İHA)

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Manisa
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