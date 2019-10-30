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Gediz’den Sofraya: Kirliliğin bedeli

30.10.2019 19:39 | Son Güncelleme

Gediz, Türkiye'nin en kirli ikinci nehri. Gediz ovasındaki çiftçiler, tarımsal sulamada nehrin suyundan faydalanıyorlar. Böylece tarımın, endüstrinin, madenlerin, kentlerin atıkları besin zincirine giriyor. Bu ovada yetişen ürünler, tüm Türkiye'de ve dünyada tüketiliyor. 401 kilometrelik Gediz nehrinin, kaynağından Ege denizine dökülene kadarki yolculuğunu anlattık.

Gediz’den Sofraya: Kirliliğin bedeli

https://www.youtube.com/watch?v=21rK5NHM60U

Gediz ovasındaki çiftçiler, tarımsal sulamada nehrin suyundan faydalanıyorlar. Böylece tarımın, endüstrinin, madenlerin, kentlerin atıkları besin zincirine giriyor. Bu ovada yetişen ürünler, tüm Türkiye'de ve dünyada tüketiliyor. 401 kilometrelik Gediz nehrinin, Murat dağındaki kaynağından Ege denizine dökülene kadarki yolculuğunu anlatıtık.

Haber ve video: Esra Yalçınalp, Mustafa Alp Dağıstanlı

Grafikler: Mesut Ersöz, Selim Büyükgüner

Katkıda bulunanlar: Ahmet Tok, Metin Sert

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