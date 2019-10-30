Gediz’den Sofraya: Kirliliğin bedeli

https://www.youtube.com/watch?v=21rK5NHM60U
Gediz ovasındaki çiftçiler, tarımsal sulamada nehrin suyundan faydalanıyorlar. Böylece tarımın, endüstrinin, madenlerin, kentlerin atıkları besin zincirine giriyor. Bu ovada yetişen ürünler, tüm Türkiye'de ve dünyada tüketiliyor. 401 kilometrelik Gediz nehrinin, Murat dağındaki kaynağından Ege denizine dökülene kadarki yolculuğunu anlatıtık.
Haber ve video: Esra Yalçınalp, Mustafa Alp Dağıstanlı
Grafikler: Mesut Ersöz, Selim Büyükgüner
Katkıda bulunanlar: Ahmet Tok, Metin Sert
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