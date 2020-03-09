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GeForce Now destek kaybediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Ücretsiz beta aşamasında büyük beğeni toplayan GeForce Now, Bethesda ve Activison’dan sonra şimdi 2K oyunlarını da kaldırmak zorunda kaldı. Böylece 2K’nın popüler oyun serileri, Borderlands, Civilization, BioShock ve XCOM da platformdan ayrılmış oldu.

GeForce Now destek kaybediyor

GeForce Now oyun yapımcıları ve dağıtıcımları arasındaki desteğini kaybettikçe müşteri bulabilme imkanı da azalıyor gibi görünüyor. Oyun endüstrisi, oyunlarının kendilerinden izin alınmadan platformda kullanıldığını vurguluyorlar. Nvidia ise oyun satmadığını veya dağıtmadığını, sadece “Steam” üzerinden oyun satan alan insanlara, Nvidia sunucuları üzerinde gelişmiş ekran kartlarına sahip sanal makineler kiraladıklarını vurguluyor.

OYUN ŞİRKETLERİ NVİDİA'DAN ÖDEME Mİ İSTİYOR?

Yine de oyun endüstrisi, “Nvidia bu işten para kazanıyorsa, bize de ödeme yapmak zorunda, çünkü bizim oyunculara sattığımız oyunları, kendi makinelerine kurdurarak para kazanıyor.” gibi garip bir bakış açısı geliştirmiş durumda. Oyuncular arasında yaygınlaşan görüş ise, bunun aslında bir tür “haraç isteme” yöntemi olduğu… Yani video oyun yapımcılarının, NVIDIA’dan bir tür “haraç” koparmaya çalıştığı vurgulanıyor.

GEFORCE NOW'DAN BAŞKA OYUNLAR GERİ ÇEKİLEBİLİR

Ayrıca, Google da Stadia platformunda oynattığı oyunlardan, oyun yapımcılarına komisyon ödediği için, oyun endüstrisinin Google Stadia’dan kazanacakları gelirden olmamak istediği düşünülüyor. Öte yandan donanım üreticisi firmalar da Nvidia’nın girişiminden çok memnun değiller. Yani piyasadaki neredeyse tüm aktörler, Nvidia’ya karşı “gizli bir pakt” kurmuş durumdalar. Bunun sonuçlarını ise yakında Geforce Now platformundaki pek çok oyunun “geri çekilmesi” olarak görecek olabiliriz.

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